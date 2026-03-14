Carme Cusí, de Solsonès Obert al Món: "Lamentablement hem de continuar treballant amb projectes solidaris a l'Àfrica i Palestina"
L'entitat solidària obre una nova etapa després de 28 anys amb l'estrena local en un moment de dinamisme internacional i un equip estable de dotze voluntaris
L’entitat solidària Solsonès Obert al Món (SOM) inicia una nova etapa després de 28 anys de treball amb l’obertura d’un nou local que servirà per a activitats, reunions i magatzem. L’antic espai, situat a l’antic casal claretià cedit per l’Ajuntament de Solsona, ja havia quedat petit i el nou, en canvi, ermetrà centralitzar els materials i projectes de l’entitat, mantenint la memòria de totes les accions desenvolupades al llarg dels anys així com celebrar reunions més nombroses i petits actes. El nou local del SOM és al segon pis del Casal de Cultura.
Segons la presidenta de SOM, Carme Cusí, “aquest espai dóna continuïtat a l’entitat i sempre esperona”, i afegeix que és “ampli i funcional, perfecte per a les nostres reunions i per guardar els diferents treballs i projectes”. El local permetrà fer trobades amb tranquil·litat i coordinar les activitats del grup, tot i que no s’utilitzarà com a sala d’actes oberta a grans esdeveniments.
SOM està formada per una dotzena de persones que treballen de manera estable a l’entitat, amb una segona corona de col·laboradors que treballen en diferents projectes. Com explica Cusí, “som unes dotze persones, i al voltant hi ha una colla més àmplia amb la qual treballem i ens sentim molt recolzats”. L’entitat combina així la cohesió interna amb la participació oberta de voluntaris i persones interessades en les seves iniciatives.
Entre els projectes solidaris actius de SOM destaquen col·laboracions amb zones empobrides d’Àfrica, a Uganda i el Txad, i accions concretes a Cisjordània, Palestina, especialment dirigides a infants i joves. Cusí subratlla la importància de la proximitat en la gestió dels projectes: “Els diners que obtenim en els nostres concerts solidaris van directament cap als projectes, sense passar per grans ONG”. En aquesta línia, SOM treballa en cooperació local amb les entitats La Fura, l'Associació de Dones Islàmiques i la Mare Cultural.
El projecte educatiu de l’entitat també ocupa un lloc destacat en la seva agenda. “Tenim pendent de reemprendre una difusió educativa per a infants i joves, que ja es va començar en els primers temps de les migracions cap a Grècia”, explica Cusí. L’objectiu és implicar la ciutadania en valors solidaris i cooperatius i fomentar la sensibilització sobre les necessitats de les comunitats amb les quals treballen.
A més de la seva tasca internacional, SOM manté una presència activa a la ciutat, organitzant activitats i concerts solidaris que permeten recaptar fons per als projectes i alhora conscienciar la comunitat local. “Estem satisfets de poder fer aquest treball, malgrat que ens agradaria no haver-lo de fer”, reconeix Cusí, en referència a les dificultats que sovint acompanya la gestió de projectes solidaris.
El nou local consolidarà, segons la presidenta, la capacitat de SOM de continuar creixent i desenvolupant projectes: “Aquest espai dóna continuïtat i esperona l’entitat. Podrem fer més reunions, coordinar-nos millor i mantenir un magatzem adequat per a tots els projectes que gestionem”.
Amb aquesta nova etapa, Solsonès Obert al Món (SOM) reforça la seva presència tant a nivell local com internacional, mantenint l’esperit solidari i cooperatiu que ha caracteritzat l’entitat des de la seva fundació i assegurant un futur més estructurat per a les seves iniciatives.
