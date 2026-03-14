Orfeó Nova Solsona: vine a cantar caramelles
L'entitat fa una crida a implicar-se en la tradició i convoca tres assaigs oberts durant el mes de març al Casal de Cultura
L’Orfeó Nova Solsona fa una crida a la ciutadania perquè s’afegeixi a la tradicional cantada de Caramelles amb motiu de la Pasqua. L’entitat solsonina ha obert la participació a totes les persones que vulguin sumar-se a aquesta celebració popular i anima tant cantaires habituals com veïns sense experiència prèvia a formar part de la colla.
Per facilitar la incorporació de nous participants, l’Orfeó ha organitzat tres assaigs oberts durant el mes de març al Casal de Cultura de Solsona. Les sessions es faran els divendres 13, 20 i 27 de març, de nou a deu del vespre, al primer pis de l’equipament municipal.
L’objectiu d’aquests assaigs és preparar el repertori de cançons que s’interpretaran el dia de Pasqua, quan els cantaires sortiran pels carrers de Solsona per mantenir viva una de les tradicions musicals més arrelades del calendari festiu.
La cantada de caramelles tindrà lloc el matí del diumenge 5 d’abril. Aquell dia, els integrants de l’Orfeó i altres colles de caramellaires recorreran diversos punts de la ciutat per portar música i ambient festiu a veïns i visitants.
Des de l’entitat destaquen que les Caramelles són una oportunitat per viure la cultura popular des de dins, compartir l’afició pel cant i contribuir a preservar un costum molt estimat arreu del país. Per participar-hi no cal fer cap inscripció prèvia: només cal assistir als assaigs amb ganes de cantar.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Eduard Sallent, excap dels Mossos d'Esquadra, ja té nova feina al sector privat
- La normativa per regular l’explotació comercial del llentiscle i el bruc als boscos catalans entrarà en vigor a finals d’abril
- Descobreixen barberies a la Seu d'Urgell que servien com a dormitoris il·legals