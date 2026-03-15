Acte a Solsona: 'boomer', què et cal saber de la diversitat sexual i de gènere
El Servei d’Atenció Integral LGTBIQ+ convoca una conferècia amb l’objectiu de qüestionar els estereotips tradicionals i promoure una reflexió profunda sobre les identitats
La nova era de l'obertura sexual i de gènere confon sovint persones educades en entorns o èpoques d'estereotips clàssics i tancats. Per comprendre el nou escenari de llibertats, el proper dimecres 18 de març, a les 18:30 h, el Saló de les Homilies d'Organyà, situat a la biblioteca de Solsona, serà l'escenari d’una xerrada sobre diversitat sexual i de gènere. L'activitat, organitzada pel Servei d’Atenció Integral LGTBIQ+ del Consell Comarcal del Solsonès, portarà per títol “Un mapa per a pensar la diversitat sexual i de gènere” i comptarà amb la participació de Miquel Missé, sociòleg expert en gènere i sexualitat.
Aquesta xerrada vol crear un espai per parlar de manera oberta i sense embuts sobre la diversitat sexual i de gènere, abordant qüestions com què passa quan es trenquen les normes socials establertes i els estigmes que poden sorgir al sortir-ne. Els organitzadors subratllen la importància de reflexionar sobre els marcs conceptuals actuals que es fan servir per parlar de les qüestions LGTBI i les seves tensions i contradiccions en l'actualitat.
Segons el Servei d’Atenció Integral LGTBIQ+, l’objectiu de la xerrada és qüestionar els estereotips tradicionals i promoure una reflexió profunda sobre les identitats de gènere i sexualitat en un moment de canvi i transformació social. L’acte també servirà per oferir una mirada més inclusiva i respectuosa de les diferents realitats.
Miquel Missé, autor de llibres com “A la conquista del cuerpo equivocado” i “Adolescentes en transición: pensar la experiencia de género en tiempos de incertidumbre”, serà el ponent principal. Amb una àmplia experiència en l’àmbit acadèmic i activista en matèria de gènere i sexualitat, Missé aportarà la seva visió crítica i reflexiva sobre com vivim avui les identitats de gènere i sexualitat en una societat que està en constant transformació.
A més de la xerrada, durant l'acte també es presentarà el Grup de Famílies LGTBIQ+ del Solsonès, una nova iniciativa que vol donar suport a les famílies amb membres de la comunitat LGTBIQ+, oferint-los un espai segur i d’acompanyament per compartir experiències i resoldre dubtes.
L'entrada és lliure i oberta a tothom, amb la voluntat de fomentar el diàleg i la sensibilització sobre aquestes qüestions d'importància en l'actualitat.
