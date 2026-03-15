La ceramista solsonina Sara Reig presenta l’exposició Argiles Salvatges a l’Artesana
La mostra, que s’inaugura el 21 de març, explora les possibilitats de les argiles locals del Pirineu i el Solsonès en un projecte que dona continuïtat a la premiada recerca Vaixelles Salvatge
La sala d’exposicions de L’Artesana acollirà a partir del 21 de març una nova mostra de la ceramista solsonina Sara Reig Pensí, coneguda artísticament com Sara Nusa. L’exposició, titulada Argiles Salvatges, s’inaugurarà dissabte a les dotze del migdia coincidint amb l’arribada de la primavera.
La proposta és una continuació del projecte Vaixelles Salvatges, que l’artista va presentar l’any 2022 i amb el qual va obtenir el reconeixement de Talent Jove als Premis Nacionals d’Artesania de Catalunya. Aquell treball partia d’un procés d’investigació sobre les argiles locals i les seves possibilitats per crear vaixelles d’ús quotidià, tot establint un primer diàleg amb el territori del Solsonès.
En aquesta nova exposició, Reig reprèn aquella recerca i l’amplia amb materials procedents de diversos punts del territori. Les peces s’han elaborat amb argiles recollides a Olius, Llobera, Castellà de la Ribera, Organyà i Castellar de n’Hug, experimentant amb el comportament del material en diferents processos i estats. Cada peça esdevé així un punt de trobada entre la matèria i el lloc d’origen, entre la voluntat de control de l’artista i la resposta espontània de l’argila.
La mostra planteja un diàleg obert amb el material i reivindica l’argila com a punt de partida creatiu, com a llenguatge artístic i com a reflex del paisatge. Segons expliquen els organitzadors, el projecte posa en valor la relació entre artesania i territori, tot explorant les possibilitats dels recursos naturals de proximitat.
Una trajectòria vinculada a la ceràmica
Sara Reig Pensí és ceramista i creadora del projecte Sara Nusa. La seva vinculació amb l’artesania prové d’una tradició familiar que es remunta a diverses generacions. Tot i que durant anys va treballar en l’àmbit de la il·luminació escènica, finalment va decidir orientar la seva trajectòria cap a la ceràmica.
Amb formació en Belles Arts i experiència en diferents tallers especialitzats, va completar els estudis en ceràmica artística abans d’obrir el seu propi taller a Solsona. Des d’allà combina la investigació sobre materials locals amb la producció de peces i la tasca docent.
El seu treball es caracteritza per una forta connexió amb la natura i amb els paisatges que l’envolten. La ceramista aposta per posar en valor l’autenticitat dels materials locals i per la fusió entre bellesa i funcionalitat, tot reivindicant el valor de l’artesania contemporània.
Exposició fins al juny
Argiles Salvatges es podrà visitar fins al 6 de juny a la sala d’exposicions de L’Artesana. L’horari d’obertura serà de dimecres a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 19.30 h. La mostra és oberta a tots els públics i proposa una aproximació artística a la matèria primera que ha acompanyat l’activitat humana des de temps antics.
