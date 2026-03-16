La Capella del Claustre acompanyarà les celebracions de Quaresma i el Diumenge de Rams
Els cants sonaran els dissabtes 14 i 28 de març al Santuari, amb repertori de pare Ireneu Segarra i Joan Ballarà, mentre s’impulsa la recuperació de l’Escolania solsonina.
La Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre participarà en les pròximes celebracions litúrgiques de Quaresma i del Diumenge de Rams al Santuari de la Mare de Déu del Claustre. Els cants de la Capella acompanyaran les misses dels dissabtes 14 i 28 de març a les 8 del vespre.
La litúrgia del Diumenge IV de Quaresma, conegut com Laetare, destaca pel missatge de consol i alegria que anticipa la Pasqua dins del temps quaresmal. En la seva antífona d’introducció es recita un fragment del Cantic d’Isaïes: “Alegreu-vos amb Jerusalem, feu festa tots els qui l’estimeu. Estigueu contents tots els qui portàveu dol per ella”. Aquest dia, els cristians també recorden la figura del Bon Pastor, símbol de la cura i atenció de Jesús envers els més febles i malaltes.
Entre els cants previstos destaquen composicions del pare Ireneu Segarra, monjo benedictí i director de l’Escolania de Montserrat durant 45 anys, així com del mestre de capella de la Catedral de Solsona, Joan Ballarà, que també va dirigir l’Escolania del Claustre entre 1965 i 1976.
La Capella de Música anima la ciutadania interessada a formar-ne part a contactar amb qualsevol dels seus integrants. Així mateix, recorda la campanya que el Claustre ha posat en marxa per recuperar la seva Escolania, un projecte adreçat a infants i famílies de Solsona per fomentar la continuïtat d’aquesta tradició musical.
