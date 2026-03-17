Dia Mundial de la Poesia a Solsona: la guia acte a acte
L'Ajuntament coordina un programa complet pel dissabte 21 de març amb activitats en tres places que combinaran poesia, arts escèniques i maridatge amb vins
La Catalunya Central celebrarà la convocatòria principal del Dia Mundial de la Poesia el dissabte 21 de març amb la ruta Solsona: espais singulars, veus poètiques, una proposta itinerant pel nucli antic de la capital del Solsonès que combinarà poesia i arts escèniques de la mà de Caro Von Arend, els poetes Laia Malo i Carles Rebassa, el cantant Guillem Gisbert, la periodista Anna Montraveta i la sommelier Anna Castillo.
La ruta començarà a dos quarts d’onze del matí i s’allargarà fins a dos quarts de dues del migdia. L’activitat, gratuïta i d’accés lliure fins a completar l’aforament, arrencarà a la plaça de Ramon Llumà amb l’espectacle familiar Em dic Miquel i soc poeta!, a càrrec de Caro Von Arend, de la Fundació Miquel Martí i Pol.
Una hora més tard, a dos quarts de dotze, la recollida plaça de Sant Isidre acollirà un diàleg poètic entre la periodista solsonina Anna Montraveta i el cantant Guillem Gisbert. Aquesta conversa es podrà seguir en directe també per Solsona FM.
La solemne plaça de Palau serà la tercera i darrera parada de la ruta poètica. A partir de dos quarts d’una, s’hi oferirà un recital dedicat a Blai Bonet i Clementina Arderiu, a càrrec dels poetes Laia Malo i Carles Rebassa. L’activitat es complementarà amb un maridatge de vins del Solsonès conduït per la sommelier Anna Castillo.
Per arribar a tots els públics
Segons explica la coordinadora de la proposta, la solsonina Lea Feliu, la ruta s’ha dissenyat amb la voluntat d’oferir “un ventall prou ampli i transversal de propostes per apropar la poesia a tots els públics”, des d’una activitat familiar fins a una conversa sobre el fet poètic amb un cantant i un recital maridat amb vins de casa.
En cas de pluja, l’espectacle infantil es farà a l’interior de la biblioteca i els altres dos actes es traslladaran al vestíbul del teatre comarcal de Solsona.
Amb aquest matí literari dins el recinte emmurallat, Solsona se suma per quinzè any consecutiu a la celebració del Dia Mundial de la Poesia, si bé enguany la cita es converteix en l’activitat principal de la jornada a la Catalunya Central. I és que, a escala nacional, la jornada per primera vegada adopta un format descentralitzat en la seva dinovena edició amb vocació d’arribar a tot el país.
La capital del Solsonès és un dels nou municipis que acolliran activitats dins d’aquest festival poètic. Entre els dies 15 i 25 de març, se celebraran activitats també a Tremp, Lleida, Santa Margarida de Montbui, el Pont de Suert, Tarragona, Tortosa, Barcelona i Girona.
Les iniciatives programades arreu del país combinen poesia amb diferents disciplines artístiques i estan dedicades enguany a Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, a partir de tres grans temes presents en les seves obres: l’amor, la mort i l’espiritualitat.
La ruta pel centre històric solsoní del dia 21 és una coproducció dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura i l’Ajuntament de Solsona sobre la proposta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), amb la col·laboració de Solsona FM i la Biblioteca Carles Morató.
Però a Solsona i comarca la poesia es farà present durant més dies. De dimarts a divendres de la setmana vinent, diàriament a les dotze del migdia, la ràdio municipal Solsona FM emetrà poemes de Clementina Arderiu recitats per Maria Callís, comissària de l’any dedicat a la poetessa.
Des del 2008
L’any 1999 la Conferència General de la Unesco va proclamar el 21 de març Dia Mundial de la Poesia (DMP). Per celebrar-ho, des de l’any 2008 la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d’Associacions i Clubs Unesco, amb la col·laboració de nombroses entitats, promouen aquesta diada tant en el nostre domini lingüístic com a la resta d’Europa i del món amb l’elecció d’un poeta i un poema seu per a l’ocasió. Partint d’aquesta composició, la ILC elabora diversos materials de difusió, com un fullet amb l’original en català i la seva traducció a una vintena de llengües, un pòster i un dossier didàctic per als centres educatius, amb propostes per a treballar a les aules el poema i l’autor escollits. Així mateix, organitza activitats centrals a tot Catalunya i fomenta tot un seguit d’iniciatives, presencials i/o a través de la xarxa, arreu del territori.
El poema d’aquesta edició és “Foc d’ocell”, de Blai Bonet, de qui es commemora el centenari del naixement, El text es pot trobar traduït a 21 llengües: alemany, amazic, anglès, àrab, basc, castellà, esperanto, francès, gallec, italià, llengua de signes catalana, neerlandès, occità, panjabi, portuguès, romanès, rus, soninke, ucraïnès, urdú i xinès.
