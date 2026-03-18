Casal popular La Fura de Solsona: 20 anys de cultura local i compromís social
Una jornada d’activitats obertes a la ciutadania ofereix aquest dissabte dia 21 una festa per celebrar els 20 anys
El Casal Popular La Fura és un espai autogestionat que, des de fa dues dècades, actua com a punt de trobada per a entitats i veïns, impulsant activitats de caire cultural, social i polític. Al llarg dels anys, s’ha consolidat com un motor de dinamització local, promovent la cultura popular, el compromís col·lectiu i la participació ciutadana a través de concerts, xerrades, tallers i iniciatives comunitàries.
El Casal Popular La Fura commemorarà el seu 20è aniversari el pròxim 21 de març amb una jornada plena d’activitats obertes a tota la ciutadania. L’entitat, referent local en l’àmbit cultural i associatiu, ha preparat un programa que vol posar en valor dues dècades de trajectòria vinculada a la cultura popular, el compromís social i la construcció comunitària.
Els actes tindran lloc principalment a la plaça Sant Pere, davant del mateix casal, que es convertirà en l’epicentre de la celebració al llarg de tot el dia.
La jornada començarà a dos quarts d’una del migdia amb un vermut musical a càrrec de Argelagues, que oferirà un repertori de música d’arrel amb influències folk i tradicionals. Durant aquest primer tram també s’inaugurarà un mural col·lectiu que recollirà fotografies i cartells representatius de la història de l’entitat, amb la participació de totes aquelles persones que hi vulguin aportar material.
Tot seguit, se celebrarà un dinar popular amb una paella de verdures, amb reserva prèvia. A la tarda, a partir de les quatre, els més petits seran protagonistes amb activitats dinamitzades especialment per al públic infantil.
Un dels moments centrals arribarà a dos quarts de sis amb la xerrada “Passat, present i futur del Casal”, que reunirà membres de diferents etapes del projecte i una representant de la Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans, de la qual La Fura forma part.
La programació continuarà a dos quarts de vuit amb una ballada de gegants amb els Gegants de Bertrans, preludi del sopar popular previst per a les nou del vespre.
Ja a la nit, a dos quarts d’onze, el protagonisme serà per al foc i la percussió amb l’espectacle dels Diables la Xera, el Drac de Bertrans i la Percuteria. La jornada culminarà amb concerts de Incendi Kif i Les Absentes, dues formacions del Solsonès que combinen estils diversos amb una clara vocació festiva i transformadora.
Amb aquesta celebració, La Fura vol reafirmar el seu paper com a espai de trobada i motor cultural, tot reivindicant els valors que han marcat els seus 20 anys d’història: la participació, la cultura popular i el comunitat col·lectiu.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: 'No tenia ni idea de les obres