Els docents del Solsonès tallen amb un tractor i taules d'escola la C-55, a Clariana de Cardener
El tall ha reunit una vintena de mestres i professors i ha impedit la circulació de les 7 h a les 9 h d'aquest matí
Prop d'una vintena de professors del Solsonès han tallat la circulació de la C-55, al seu pas per Clariana de Cardener, abans d'arribar al Pi de Sant Just (Olius), en el marc de les manifestacions que s'han fet arreu de Catalunya el matí d'aquest dimecres. A la comarca, però, ho han fet d'una forma diferent, representativa del seu caràcter rural: amb un tractor i taules d'escola que barraven el pas a banda i banda del piquet.
El tall ha començat pels volts de les 7 h del matí i, segons el Servei Català de Trànsit, a les 9 h ja s'havia aixecat i el trànsit ha tornat a la normalitat. En conseqüència, s'han generat llargues cues, tant en sentit nord com en sentit sud, a causa de la protesta.
Com també en les altres mobilitzacions que s'han fet arreu de la geografia catalana, els docents de la comarca han demanat més recursos per garantir "una educació pública i de qualitat", així com millores salarials i una reducció de les traves burocràtiques que sovint han d'afrontar.
