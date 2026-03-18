Els nedadors solsonins acaparen el medaller als Jocs Escolars
Els esportistes d’Espaigua i del Consell Esportiu del Solsonès aconsegueixen a Mollerussa deu medalles d’or, nou de plata i nou de bronze
Els esportistes d’Espaigua i del Consell Esportiu del Solsonès van obtenir aquest dissabte a Mollerussa un total de 10 medalles d’or, 9 de plata i 9 de bronze, amb la participació d’uns quaranta nedadors.
La categoria aleví femení va tenir el podi completament ocupat per participants del Solsonès en la prova de papallona, amb Daria Pop, Noa Vila i Dina Sahli. Daria Pop i Noa Vila també van aconseguir medalles en altres proves: Pop va obtenir bronze en esquena, compartint podi amb Maria Feixas, primera; Feixas va ser tercera en braça amb Aina Pujol segona. En aleví masculí, Erik Altarriba va quedar primer en esquena i segon en lliures, segons ha informat l'emissora municipal Solsona FM.
En categoria infantil, Quim Traveset va guanyar dues proves, lliures i papallona; Jofre García va ser segon en esquena i tercer en lliures, i Èric Casafont va quedar primer en braça. Entre les infantils, hi va haver doblet en braça amb Aina Cardona segona i Mia Navarro tercera, i en papallona amb Júlia Vilajosana primera i Martina Sabata segona.
En categoria cadet femenina, Salma Sahli va obtenir plata en braça i bronze en lliures. Entre els benjamins, David Seoane va quedar primer en esquena i segon en lliures, i Aram Albareda va guanyar braça. Entre les benjamines, Lia Viladrich va liderar braça; Júlia Nadal i Carla Codina van quedar segon i tercer en lliures, i Sabrina Sahli va obtenir bronze en esquena. Els resultats mostren el nivell dels nedadors del Solsonès i la presència destacada de la comarca en les categories juvenils.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament