Inversió de 140.000 euros a la Ribera Salada per reduir el risc d'incendi i adaptar-se al canvi climàtic
Experts alerten que si hi hagués un gran foc en aquesta zona del Solsonès tindria un potencial de 15.000 hectàrees
Mar Martí (ACN)
El Consell Comarcal del Solsonès, amb el suport del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), ha fet diverses actuacions d'aclarida forestal en una superfície d'unes 50 hectàrees a la Ribera Salada amb l'objectiu de mitigar els efectes del canvi climàtic i reduir el risc d'incendi. Els treballs han costat 140.000 euros i s'han finançat amb un ajut de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Eduard Plana, investigador del CTFC, ha explicat a l'ACN que es tracta d'una zona molt concorreguda per banyistes, sobretot a l'estiu, i l'objectiu és "fer compatible" l'ús social de l'espai amb l'escenari de canvi climàtic. De fet, ha detallat que si hi hagués un gran incendi a la zona, tindria un potencial de 15.000 hectàrees.
El Consell Comarcal del Solsonès i el CTFC han organitzat aquest dimecres una visita per veure les actuacions d'aclarida forestal que s'han dut a terme a la Ribera Salada amb diferents cossos d'emergències com ara Mossos, Protecció Civil i Agents Rurals. Es tracta d'una iniciativa que s'ha finançat en bona part amb una subvenció de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, que depèn del Departament de Territori, i que ha permès actuar sobre una zona superior a les 50 hectàrees corresponents als municipis de Castellar de la Ribera i Lladurs.
L'investigador del CTFC, Eduard Plana, ha detallat que les zones de bany com la de la Ribera Salada, per la seva orografia, "acostumen a ser zones amb un perill molt elevat d'incendis forestals". A més, es dona la circumstància que en l'època de més risc -l'estiu- és quan estan més concorregudes. "Poden actuar com a veritables autopistes on les flames corren a molta velocitat i això pot suposar un conflicte molt gran per a la seguretat dels banyistes", relata l'expert. Per això, van decidir posar en marxa una prova pilot per fer actuacions d'aclarida i adaptar l'espai al nou escenari de canvi climàtic.
En aquest sentit, Plana ha explicat que el canvi climàtic està comportant "un increment de les condicions de perill d'ignició, però sobretot de propagació dels grans incendis forestals". "Els incendis poden ser més ràpids, més imprevisibles, més erràtics i més difícils de controlar", ha constatat l'investigador. Amb la prova pilot han volgut "fer compatible" l'ús social d'aquests espais de lleure de la Catalunya interior amb l'amenaça dels incendis forestals. I per això, el projecte ha consistit en "fer uns tractaments sobre la vegetació per fer unes estructures de bosc que dificultin la propagació de l'incendi".
En concret, Plana detalla que les actuacions s'han fet en tres punts "estratègics" al llarg de la Ribera Salada. "Hem fet aclarides i hem seleccionat els millors arbres", ha exposat. El fet de generar espais més oberts també permet, segons l'investigador, incrementar l'índex de biodiversitat "perquè generem hàbitats per amables per a espècies que estan en regressió, com ara els rapinyaires de bosc". Alhora les aclarides forestals també permeten millorar el cicle de l'aigua.
A part de les actuacions pensades per a la prevenció d'incendis i millora de la biodiversitat, el projecte també ha permès fer actuacions més relacionades amb la regulació de l'espai. D'aquesta manera, s'han habilitat diverses zones d'aparcament al llarg de la Ribera Salada, amb places adaptades, i també s'ha instal·lat senyalització. "La regulació dels aparcaments ens permet saber on hi ha les persones ubicades i, per tant, en cas d'emergència és més fàcil avisar-les", ha concretat Plana. Al mateix temps, també s'han instal·lat uns senyals de color blau i vermell que permeten senyalitzar les rutes d'evacuació en cas que fos necessari.
Els impulsors de la iniciativa preveuen que, en una fase posterior, el manteniment dels boscos on ara s'hi ha actuat es pugui fer amb activitat ramadera extensiva. A més, Plana ha dit que des del CTFC també tenen la intenció d'habilitar-hi unes parcel·les permanents on s'hi pugui fer ús de les cremes controlades.
La Ribera Salada, una "platja d'interior" altament concorreguda
La Ribera Salada és un espai molt concorregut, sobretot a l'estiu, per famílies i grups d'amics. L'alcaldessa de Castellar de la Ribera -un dels municipis dels quals depèn la Ribera Salada- i també presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, ha relatat que a l'estiu és un punt "molt massificat", tant de persones com també de trànsit. Per això, des dels dos ajuntaments dels quals depèn l'entorn natural -Castellar i Lladurs- han impulsat ordenances per regular l'espai. Entre d'altres, s'han restringit les zones d'aparcament i també els comportaments incívics per poder-los multar en cas que sigui necessari. De fet, una de les problemàtiques amb què es trobaven és que, en cas d'emergència, no podien circular-hi els vehicles sanitaris degut a la gran quantitat de vehicles mal aparcats que hi havia.
