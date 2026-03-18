Teleassistència pels avis del Solsones: un Gran Germà amb ja 200 terminals
El dispositiu reforça la seguretat de les persones grans i s’adapta especialment als entorns rurals amb sistemes fixos i mòbils
El servei de teleassistència del Consell Comarcal del Solsonès ha superat les 200 terminals instal·lades a la comarca, una xifra que confirma la consolidació d’aquest recurs d’atenció adreçat principalment a persones grans i a aquelles que viuen soles.
Aquest servei ofereix diferents modalitats segons les necessitats dels usuaris. D’una banda, hi ha les persones titulars, que disposen d’un terminal de teleassistència —fix o mòbil—. També poden ser beneficiàries les persones que conviuen amb el titular d’un dispositiu fix, amb la possibilitat de tenir un polsador addicional. A més, el sistema inclou terminals domiciliaris i rellotges amb GPS, que permeten la geolocalització fora de l’habitatge.
Una de les variants destacades és la teleassistència mòbil, pensada per garantir la seguretat també fora de casa. A diferència del sistema tradicional —basat en un penjoll o braçalet connectat a una central dins del domicili—, aquest dispositiu incorpora un localitzador que permet actuar en cas d’emergència, fet que el fa especialment útil en entorns rurals i per a persones amb problemes de demència.
Des del Consell Comarcal remarquen que aquest servei suposa una millora significativa en la qualitat de vida de les persones usuàries, ja que aporta tranquil·litat, sensació d’acompanyament i una resposta ràpida davant qualsevol incidència, tant en nuclis urbans com en zones disperses.
El sistema també inclou els anomenats terminals perifèrics de seguretat, una modalitat menys coneguda que funciona vinculada a un terminal fix. Aquests dispositius incorporen detectors de fum, gas, moviment o caigudes, i són especialment útils per a persones que viuen soles.
Aquests mecanismes permeten activar alertes automàtiques en situacions de risc, com ara una fuita de gas o un accident domèstic, incrementant així la seguretat tant de les persones usuàries com dels seus familiars.
El servei es presta des del Consell Comarcal del Solsonès amb el suport de la Diputació de Lleida. Les persones interessades poden
