Una xerrada analitza a Solsona les conseqüències econòmiques de l'acord amb Mercosur

L’acte, amb la participació de l’eurodiputada Diana Riba, abordarà els reptes per a l’agricultura i la ramaderia davant la competència internacional

Pagesos de la Catalunya Central en un tall de carretera contra l'acord amb Mercosur / ACN

Miquel Spa

Solsona

L’Auditori de la Sala Polivalent de Solsona acollirà aquest dijous, 19 de març, a les set de la tarda, una xerrada-col·loqui centrada en les conseqüències de l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur sobre el sector primari i l’economia. L’acte comptarà amb la participació de l’eurodiputada Diana Riba, que analitzarà l’impacte d’aquest acord en àmbits com l’agricultura, la ramaderia i el conjunt del teixit econòmic.

La iniciativa està organitzada per Esquerra Republicana de Catalunya al Solsonès, que vol generar un espai de debat al territori sobre una qüestió amb possibles repercussions directes en sectors estratègics de la comarca.

Segons expliquen des de l’organització, la trobada pretén posar sobre la taula els reptes i riscos que aquest acord pot comportar, especialment en relació amb la competència amb productes procedents de tercers països que poden tenir estàndards ambientals, sanitaris i laborals diferents dels europeus.

Des d’ERC Solsonès es remarca la importància de generar espais d’informació i debat davant decisions d’abast internacional que poden incidir directament en el dia a dia de la ciutadania i en el futur del sector primari. En aquest sentit, es fa una crida a la participació de pagesos, ramaders, professionals i veïns interessats en la temàtica.

L’acte és obert a tothom i s’emmarca en la voluntat de la formació republicana de fomentar la implicació ciutadana en qüestions econòmiques i socials.

Tracking Pixel Contents