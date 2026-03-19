Centre Sanitari del Solsonès: més infermeres i millor assistència
Un nou sistema d'atenció i l'ampliació de la plantilla permetran millorar l'assistència i agilitzar els serveis a la població
El Centre Sanitari del Solsonès continua treballant per millorar l’atenció a la seva població. Amb l'objectiu de fer front a la sobrecàrrega laboral dels professionals i oferir una atenció més ràpida i eficient, el centre ha incorporat recentment una nova infermera a l'equip, una mesura que es sumarà a la implementació del nou model d’atenció assistencial, conegut com UBA 3.
Reforç en l'equip d'infermeria per millorar l'atenció
Segons informen fonts del mateix centre, els professionals d'infermeria han estat assumint un nombre de pacients superior al recomanat. Aquesta situació ha provocat que les agendes estiguin sovint plenes, dificultant la rapidesa en la realització de les visites. Per pal·liar aquesta sobrecàrrega, el centre ha incorporat una nova infermera, la qual s'afegeix als equips actuals per ajudar a disminuir les càrregues i agilitzar les visites.
Aquesta incorporació arriba en un moment en què la demanda d’atenció a la salut a la comarca és cada vegada més elevada, fet que fa més imprescindible la millora de l'eficiència en l'atenció i la reducció dels temps d'espera.
Un model assistencial més eficient: la Unitat Bàsica Assistencial de 3 professionals
El Centre Sanitari del Solsonès està apostant fort per una reorganització del sistema d’atenció primària. Un dels canvis més destacats serà la implantació del model UBA 3 (Unitat Bàsica Assistencial de tres professionals), que començarà a funcionar a partir del proper dimarts 24 de març de 2026.
Aquest model consisteix en la creació d'equips formats per tres professionals: un metge o metgessa, un infermer o infermera i un/a administratiu/va. La intenció és assignar un equip de referència a cada pacient, amb l'objectiu de millorar la coordinació entre els professionals, agilitzar l'atenció i optimitzar els recursos disponibles.
Canvis en l'equip de referència
Tot i que el model permetrà millorar la qualitat assistencial, pot suposar alguns canvis en l'equip de referència dels usuaris actuals. Així, des del Centre Sanitari del Solsonès es demana la comprensió i col·laboració dels pacients davant aquest procés de reorganització, que busca un millor servei per a tota la població de la comarca.
Un pas important per al futur de l’atenció primària al Solsonès
Amb l’objectiu de garantir una atenció de més qualitat i una resposta més ràpida a les necessitats sanitàries, el Centre Sanitari del Solsonès fa un pas important cap a la modernització del seu sistema assistencial. Aquestes millores no només busquen alleugerir la càrrega de feina dels professionals sanitaris, sinó també garantir que els pacients rebin una atenció més propera i eficient.
El centre agraeix la comprensió de la ciutadania durant aquest procés de transformació i es compromet a seguir treballant per millorar la qualitat del servei que ofereix.
