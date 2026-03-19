Joves del Solsonès: comunicar com a eina de convivència
El Servei d’Intervenció Socioeducativa del Consell Comarcal organitza una activitat per conscienciar en la comunicació empàtica
El Servei d’Intervenció Socioeducativa del Consell Comarcal del Solsonès ha organitzat la xerrada titulada “La comunicació: eina clau per educar en el respecte i la convivència”, adreçada a mares, pares i persones adultes amb infants a càrrec. La sessió tindrà lloc a l’Escola de Freixinet el dijous 26 de març, a les 18 h.
La xerrada anirà a càrrec de Glòria Besora i Mònica Castro, psicòloga i treballadora social i fundadores d’Eunoia - Espai de salut mental, que conduiran un espai participatiu on les famílies podran aprendre estratègies per millorar la comunicació amb els seus fills i filles. L’objectiu és aportar recursos pràctics que facilitin l’educació basada en el respecte, la confiança i la convivència, elements fonamentals per al desenvolupament saludable dels infants.
Segons els organitzadors, educar no és una tasca fàcil: requereix temps, paciència i eines per afrontar els reptes del dia a dia. La xerrada pretén donar suport a les famílies en situacions que generen dubtes o incerteses, especialment en un context social canviant, reforçant la importància de la comunicació efectiva i de l’acompanyament afectiu.
Per facilitar l’assistència, durant la sessió es disposarà de servei de canguratge, que permetrà que les famílies puguin participar sense dificultats. L’activitat és totalment oberta a tothom i constitueix una oportunitat per compartir experiències i adquirir eines útils per educar en un ambient de respecte i harmonia.
