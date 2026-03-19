Joves del Solsonès: comunicar com a eina de convivència

El Servei d’Intervenció Socioeducativa del Consell Comarcal organitza una activitat per conscienciar en la comunicació empàtica

Els Serveis Socials del Solsonès

Els Serveis Socials del Solsonès / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Miquel Spa

El Servei d’Intervenció Socioeducativa del Consell Comarcal del Solsonès ha organitzat la xerrada titulada “La comunicació: eina clau per educar en el respecte i la convivència”, adreçada a mares, pares i persones adultes amb infants a càrrec. La sessió tindrà lloc a l’Escola de Freixinet el dijous 26 de març, a les 18 h.

La xerrada anirà a càrrec de Glòria Besora i Mònica Castro, psicòloga i treballadora social i fundadores d’Eunoia - Espai de salut mental, que conduiran un espai participatiu on les famílies podran aprendre estratègies per millorar la comunicació amb els seus fills i filles. L’objectiu és aportar recursos pràctics que facilitin l’educació basada en el respecte, la confiança i la convivència, elements fonamentals per al desenvolupament saludable dels infants.

Segons els organitzadors, educar no és una tasca fàcil: requereix temps, paciència i eines per afrontar els reptes del dia a dia. La xerrada pretén donar suport a les famílies en situacions que generen dubtes o incerteses, especialment en un context social canviant, reforçant la importància de la comunicació efectiva i de l’acompanyament afectiu.

Per facilitar l’assistència, durant la sessió es disposarà de servei de canguratge, que permetrà que les famílies puguin participar sense dificultats. L’activitat és totalment oberta a tothom i constitueix una oportunitat per compartir experiències i adquirir eines útils per educar en un ambient de respecte i harmonia.

