Projecte educatiu de país al Solsonès: units per la partitura
Noaranta estudiants de l’Escola Municipal de Música Joan Roure de Solsona, la municipal de Súria, el centre La Clau de Sons de Vilafranca del Penedès i l’escola de música de Casp de Barcelona comparteixen escenari
Una norantena d’alumnes de diverses escoles de música del país han participat en una trobada a La Carral que ha convertit aquesta casa de colònies en un espai d’aprenentatge compartit i convivència al voltant de la música. La iniciativa, que ha arribat a la seva segona edició, ha aplegat estudiants de diferents edats i nivells amb la voluntat de consolidar-se com una cita estable en el calendari formatiu.
En concret, hi han pres part alumnes de l’Escola Municipal de Música Joan Roure de Solsona, l’escola municipal de Súria, el centre La Clau de Sons de Vilafranca del Penedès i l’escola de música de Casp de Barcelona. En total, hi han participat 87 alumnes, gairebé la meitat procedents de Solsona, seguits dels de Súria, Vilafranca i Barcelona.
El projecte ha nascut el curs passat com un intercanvi entre les bandes de Solsona i Súria, però enguany ha crescut tant en participació com en diversitat instrumental. A més de les bandes, la trobada ha incorporat conjunts de corda i altres formacions, ampliant així l’abast pedagògic de la iniciativa.
Durant la trobada, els joves músics —d’entre 6 i 16 anys— han treballat conjuntament un repertori preparat pels equips docents dels quatre centres. L’activitat ha culminat amb un concert final obert a les famílies, en què els participants han mostrat el resultat del treball col·lectiu i de les hores d’assaig compartit.
Més enllà de l’aprenentatge musical, la trobada ha tingut també una clara dimensió educativa i social. Segons ha explicat Pat Herrero, directora de l’escola de Solsona, l’experiència ha permès als alumnes “compartir metodologies, conèixer altres realitats educatives i desenvolupar habilitats de cooperació”.
En aquesta línia, els organitzadors han destacat que iniciatives com aquesta han contribuït a reforçar valors com el respecte, el treball en equip i la convivència, alhora que han fomentat la creació de vincles entre comunitats educatives diferents. La música, han subratllat, ha esdevingut així una eina de cohesió i desenvolupament personal.
L’èxit de participació i la bona acollida de l’experiència han fet que les direccions dels centres implicats apostin per donar continuïtat al projecte i consolidar-lo en els pròxims cursos.
