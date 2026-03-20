Un cotxe crema dins d'un garatge a Solsona
Els Bombers van evacuar al propietàri que no va resultar ferit
Manresa
Un cotxe s'ha incendiat dins del garatge d'una casa adossada a Solsona. Els fets van tenir lloc ahir, dijous, a les 23.58, al carrer de Tomàs Boix, on la part frontal del vehicle va començar a cremar omplint de fum el garatge. El cos de Bombers de la Generalitat hi va enviar dues dotacions que van evacuar una persona il·lesa i van extingir el foc abans de 2/4 d'una.
Posteriorment, el cos d'emergències va ventilar i comprovar que els danys s'havien concentrat en el garatge, i van ser causats més per la temperatura del foc per per les flames. La resta del domicili no va patir afectacions, ja que quasi no hi va entrar fum.
Contingut ofert per