Joan Montraveta cedeix documents a l'Arxiu del Solsonès que preserven la memòria de la lluita antifranquista

Els fons, vinculats a la seva etapa a Barcelona, aporten un testimoni clau de la Transició i del moviment sindicalista els anys setanta

L'acte de donació aquest divendres a l'Arxiu Comarcal del Solsonès / CCS

Miquel Spa

Solsona

L'Arxiu Comarcal del Solsonès ha rebut una cessió de documents de Joan Montraveta, figura vinculada a la lluita antifranquista i al moviment sindicalista durant els anys de la Transició així com al món de la comunicació, sent un dels fundadors de Regió7. Aquest fons documental aporta elements importants per entendre els moviments d'aquell temps, especialment la seva activitat a Barcelona, i la seva implicació en la política i la lluita social.

Els documents cedits permeten fer una radiografia de la realitat social i política de Barcelona durant els anys en què Montraveta va viure-hi. En paraules del director de l'Arxiu Comarcal, Jordi Torner, aquests materials tenen un valor històric per preservar la memòria de la lluita antifranquista i de les mobilitzacions socials de l'època.

Jordi Torner: "Aquests documents són fonamentals per entendre la lluita antifranquista"

Torner explica la importància d’aquests. "no és que siguin molts documents, però el que cedeix Joan Montraveta és important per entendre una part de la història política de l'època, especialment en el context de la lluita antifranquista i el moviment sindicalista a Barcelona durant la Transició", va indicar Torner.

L'Arxiu Comarcal ha rebut una selecció de materials vinculats a l'activitat de Montraveta a Barcelona: "bàsicament, aquests documents es centren en la seva etapa a Barcelona, on va tenir més activitat política i sindical. Montraveta va estar vinculat a moviments d'esquerra i, en particular, a l'antifranquisme i permeten entendre la lluita contra el règim franquista i com es va viure".

La cessió de documents de Joan Montraveta a l'Arxiu Comarcal del Solsonès és una aportació per a la conservació del patrimoni documental de la comarca. Els materials cedits seran preservats i catalogats, i estaran a disposició dels investigadors i estudiants interessats en la història recent del país, per enriquir les recerques sobre la lluita antifranquista i la Transició política.

Joan Montraveta: Un home de comunicació i compromís social

Joan Montraveta, nascut a Riner el 1947, ha estat una figura destacada en diversos àmbits, com el de la comunicació i el compromís social. Al llarg de la seva trajectòria professional, Montraveta va ser un dels socis fundadors i gerent de Regió7. La seva vinculació amb la premsa local també inclou la seva tasca al Periódico de Catalunya.

En els darrers anys, Montraveta ha ampliat la seva activitat al sector de l'hostaleria, essent el propietari de l’Hotel la Freixera, un establiment que s’ha convertit en un referent de l’oferta turística i d’hospitalitat de la zona. La seva trajectòria professional, tant en el món de la comunicació com en el sector privat, ha estat marcada per una forta vocació de servei a la comunitat i compromís amb el territori i la lluita dels drets laborals.

