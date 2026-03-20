Solsona reforça les mesures de seguretat al Mirasol i la zona esportiva per prevenir robatoris a domicilis
S’intensifiquen els patrullatges policials i l'Ajuntament encarrega un estudi per millorar l’enllumenat públic
L’Ajuntament de Solsona ha intensificat les mesures de seguretat a la urbanització del Mirasol i la zona esportiva i del Turó de Sant Magí després d'una sèrie de robatoris amb força a domicilis que han generat preocupació entre els veïns. Aquesta actuació arriba com a resposta a la inquietud expressada pel veïnat, que el febrer passat va recollir 150 signatures per manifestar el seu malestar per sis robatoris registrats el 2025 i tres més en els primers mesos d’aquest any. Davant d’aquesta situació, el consistori ha posat en marxa un conjunt de mesures que inclouen un increment dels patrullatges policials i un estudi per millorar l’enllumenat públic.
El projecte de seguretat compta amb la col·laboració de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, que realitzen patrullatges conjuntament per cobrir un horari ampli i augmentar la presència policial a la zona. A més, s’ha encarregat un estudi lumínic per identificar i millorar punts foscos a diversos carrers i espais, una demanda expressada per molts veïns en el marc de la seva lluita contra la delinqüència. Una altra mesura adoptada és el tancament provisional de dues parcel·les buides al carrer Guillem Ros, on es sospita que els lladres podrien haver accedit a les cases.
Per altra banda, l’Ajuntament ha distribuït als domicilis un fulletó amb consells de seguretat que ofereixen recomanacions pràctiques per a la ciutadania, especialment per als veïns de cases aïllades i adossades. Aquest material també serà difós a altres àrees del municipi per ajudar a prevenir robatoris i augmentar la sensibilització sobre la seguretat ciutadana.
Participació veïnal i consells pràctics
La participació del veïnat ha estat clau en la implementació d’aquestes mesures. Després de la reunió inicial celebrada l'11 de febrer, una segona trobada oberta a tots els residents del Mirasol i la zona esportiva va tenir lloc el passat divendres, amb una assistència de més de 60 persones. A la sessió, que va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Judit Gisbert, i altres representants municipals, es van presentar les accions adoptades fins al moment i es van traslladar diversos consells pràctics de seguretat.
Durant la trobada, el sotscap dels Mossos d’Esquadra de Solsona, Josep Pere Aymerich, va explicar que els robatoris a la zona són generalment obra de grups organitzats provinents de l’estranger, que es desplacen de municipi en municipi aprofitant l’horari d’hivern i la manca de llum natural per identificar els habitatges buits. Tot i l'augment de casos a Solsona, Aymerich va subratllar que el nivell delinqüencial de la ciutat continua sent dels més baixos en comparació amb altres municipis de la mateixa mida.
Els consells de seguretat inclouen mesures senzilles però efectives, com amagar objectes de valor, reforçar els tancaments de finestres i portes, instal·lar sistemes d’enllumenat amb sensors de moviment i càmeres de seguretat, i alertar les autoritats si es detecten persones sospitoses.
Compromís de futur
L’alcaldessa Gisbert i el cap de la Policia Local, Eliseu Ribalta, van reiterar el seu compromís per continuar treballant conjuntament amb els veïns i els cossos de seguretat per mantenir la seguretat a la ciutat. A més, van afirmar que el consistori seguirà vigilant l’evolució de les mesures implementades i no es descarten noves actuacions si es detecten noves necessitats o zones que requereixin més atenció. El projecte de seguretat continuarà sent una prioritat per al govern municipal, amb l'objectiu de garantir la tranquil·litat i la protecció de tots els veïns de Solsona.
