Tall temporal a l’accés principal del Camp del Serra per les obres del carrer Nou
L'actuació cearà un vial d’onze metres d’amplada, amb dues voreres, una franja d’estacionament en línia i un carril de circulació de quatre metres en sentit únic
L’accés principal al Camp del Serra de Solsona quedarà inhabilitat temporalment per als vehicles a causa de les obres d’urbanització del tram superior del carrer Nou. La restricció s'aplicarà entre el 23 i el 29 de març i afecta l’entrada des del Vall Fred, mentre es duen a terme els treballs de col·locació del gual de la nova vorera.
Durant aquests dies, l’accés rodat al recinte es mantindrà operatiu pel lateral situat a la part inferior del carrer Nou, tant per a l’entrada com per a la sortida de vehicles. Els vianants, en canvi, podran continuar utilitzant l’accés habitual sense afectacions.
Les obres del carrer Nou es troben en la fase final després d’haver-se iniciat el mes de desembre. Segons els serveis tècnics municipals, la previsió és completar els treballs al llarg del mes d’abril. L’actuació abasta un tram de 85 metres lineals i una superfície de 1.015 metres quadrats.
El projecte preveu la configuració d’un vial d’onze metres d’amplada, amb dues voreres de dos i tres metres, una franja d’estacionament en línia de dos metres i un carril de circulació de quatre metres en sentit únic. Aquesta distribució ha de permetre millorar la mobilitat i l’ordenació d’aquest punt del nucli urbà.
Els treballs han inclòs la instal·lació de serveis bàsics com la xarxa d’aigües pluvials, l’aigua potable, les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i les telecomunicacions. En la fase final es preveu completar la pavimentació de les voreres amb panot antilliscant, l’asfaltatge de la calçada i la instal·lació de l’enllumenat i del mobiliari urbà.
L’actuació també incorpora la millora de l’accés principal al Camp del Serra, amb l’objectiu de facilitar l’ús d’aquest espai situat a tocar del portal del Castell.
El projecte compta amb un pressupost de 131.144 euros, finançat majoritàriament per l’Ajuntament de Solsona, que n’assumeix el 72,2%, mentre que la resta va a càrrec de l’empresa promotora de l’edifici adjacent, Proimcress, encarregada també de l’execució de les obres.
