Cimera europea a Solsona contra els incendis: "cal alinear la prevenció amb la conservació"
Més de 60 experts de diversos països aborden la prevenció, la biodiversitat i el finançament en un fòrum internacional al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
Solsona ha esdevingut punt de trobada europeu en l’àmbit de la gestió forestal i la prevenció d’incendis amb una reunió internacional celebrada al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). La trobada ha aplegat responsables institucionals, tècnics i investigadors amb l’objectiu d’avançar en estratègies comunes per fer front al risc creixent de foc als espais naturals.
L’esdeveniment, de tres dies de durada, ha comptat amb la participació de més de 60 representants procedents de dotze països, entre estats membres de la Unió Europea, el Regne Unit i els Estats Units. La iniciativa s’ha emmarcat en el desplegament del nou Reglament europeu de restauració de la natura i ha posat el focus en la gestió integrada dels incendis forestals, especialment en àrees protegides com la xarxa Natura 2000.
El programa ha combinat sessions plenàries, grups de treball i una sortida de camp al Parc Natural de Montserrat, on els participants han pogut analitzar sobre el terreny actuacions de prevenció i restauració. Les sessions han servit per compartir experiències i plantejar mesures de política pública orientades a reduir el risc d’incendis i millorar l’estat dels ecosistemes.
La trobada, coorganitzada amb la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea i amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha incidit en la necessitat d’alinear les polítiques de prevenció d’incendis amb la conservació de la biodiversitat. En aquest sentit, s’ha remarcat que ambdues línies d’actuació es reforcen mútuament i que cal avançar cap a models de gestió que integrin aquesta doble perspectiva.
Entre les mesures destacades hi ha les cremes prescrites, el pasturatge, els tractaments silvícoles i la restauració de boscos amb estructures diverses. També s’ha posat en valor el paper dels usos tradicionals del territori i de les comunitats rurals com a elements clau en la prevenció dels grans incendis.
Un dels punts centrals del debat ha estat la governança. Els participants han assenyalat que la distribució de competències entre administracions forestals, ambientals i de protecció civil dificulta una resposta coordinada. Per això, han reclamat estructures estables de coordinació i una millor connexió entre responsabilitats i finançament.
Pel que fa a la presa de decisions, s’ha subratllat la importància de combinar dades ecològiques amb mapes de risc d’incendi i de reforçar els sistemes de seguiment amb indicadors concrets. També s’ha destacat la necessitat de millorar l’intercanvi d’informació entre territoris. La trobada ha posat l’accent en la importància de l’acceptació social i del finançament per garantir l’èxit de les polítiques de prevenció. Els experts han coincidit que cal impulsar projectes demostratius, reforçar la comunicació amb la ciutadania i promoure models de finançament compartit entre administracions, propietaris i sector privat.
Els participants han coincidit en la necessitat d’integrar la gestió del risc d’incendis en la planificació dels espais naturals i en els plans estatals de restauració, així com de definir indicadors comuns a escala europea. La trobada de Solsona ha evidenciat la voluntat de reforçar la cooperació internacional davant un repte compartit que afecta cada cop més territoris del continent.
