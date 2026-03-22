Zoo del Pirineu: 500 'Ànimes salvatges'
La campanya de fidelització i creació de comunitat conscienciada en la cura dels animals assoleix el miler de socis en cinc anys
Més de 500 persones ja han decidit formar part del projecte de fidelització Ànimes Salvatges, una iniciativa del Zoo del Pirineu que busca millorar la vida d'animals salvatges a través de petits gestos de solidaritat. Aquestes 500 "Ànimes" han demostrat el seu compromís amb la causa, fent possible rescats, cures i oferint noves oportunitats als animals que arriben als refugis amb històries difícils al darrere. Cada aportació fa possible un futur millor per aquells éssers vius que, sense l’ajuda de la comunitat, difícilment podrien sobreviure.
El projecte de fidelització Ànimes salvatges es va impulsar fa cinc anys i permet els seus membres accedir a descomptes i avantatges en els productes i activitats del Zoo. Igualmet, una trobada anual fomenta la creació de comunitat. Des del Zoo del Pirineu s'han mostrat molt satisfets per aquesta xifra i han anunciat la celebració, el dia 21 d'abril, de la trobada anual d'Ànimes salvatges. Durant la jornada es farà una batuda de voluntariat per un projecte de control de la qualitat de l'aigua del riu.
"Ànimes Salvatges" és un projecte que ha fet créixer una gran xarxa de persones implicades en la protecció i cura de la fauna salvatge. Des del seu llançament, ha reunit un grup compromès de ciutadans que, gràcies a les seves aportacions econòmiques, han aconseguit fer front a la rehabilitació i la recuperació d’animals que necessiten ajuda urgent. En paraules de la seva coordinadora, "aquest projecte existeix perquè hi sou, perquè quan moltes persones s’uneixen amb el mateix propòsit, el canvi és real."
Els membres del projecte són fonamentals per a garantir la continuïtat d'aquesta tasca, ja que cada aportació contribueix a l'atenció mèdica, alimentació i rehabilitació d’animals rescatats en situacions crítiques. Així, no només s'ajuda a salvar vides, sinó que també es fomenta el respecte per la natura i la fauna salvatge de la nostra comarca.
Una crida a sumar-se a la causa
Tot i que el projecte ja ha arribat als 500 membres, el refugi recorda que encara hi ha espai per a més "Ànimes Salvatges". Per aquells que vulguin contribuir, la comunitat està oberta a noves adhesions, amb l'objectiu de continuar estenent la xarxa de suport a tots els animals que arriben al refugi en busca de segona oportunitats.
Des del Zoo del Pirineu han apuntat que "si no formes part d’aquest grup solidari, Ànimes Salvatges t'obre les portes a sumar-te a aquesta comunitat de persones amb propòsits comuns: ajudar, curar i protegir la fauna salvatge. Junts, cada vida compta.
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El Govern valora aplicar al Berguedà un model publicoprivat per desdoblar i gestionar la carretera C-16
- Vaga de mestres a Catalunya, en directe: segueix els talls de trànsit i les protestes
- La gruta que amaga la Lurdes berguedana: un santuari de 150 anys en un racó únic del Berguedà