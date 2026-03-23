Espais de custòdia: com el Grup de Natura del Solsonès protegeix el territori
L'entitat vinculada al Centre d'Estudis Lacetans busca més acords amb propietaris forestals i administracions per conservar zones concretes de biodiversitat
El Grup de Natura del Solsonès, entitat vinculada al Centre d'Estudis Lacentans, desenvolupa la seva tasca de conservació a la comarca amb la creació d'espais de custòdia. Aquests espais consisteixen en àrees de protecció que es gestionen mitjançant acords amb propietaris de terres privades i públiques, amb l'objectiu de preservar els valors naturals i ecològics de zones com les rouredes o les basses d’aigua, on es protegeix la biodiversitat existent, especialment en espècies amenaçades com amfibis, ocells i ratpenats.
"Els espais de custòdia són essencials per garantir la protecció d’hàbitats naturals de la comarca. Busquem establir acords amb els propietaris perquè, en espais com les basses, per exemple, puguin coexistir els animals de pastura i els amfibis, mantenint l'equilibri ecològic", afirma el president de l'entitat, Fermí Sort.
En aquests espais, el Grup de Natura implementa mesures com la delimitació de zones de les basses que no siguin accessibles per les vaques, per tal que els amfibis puguin reproduir-se de manera segura. També es treballa en les rouredes, evitant l’abatiment massiu d’arbres i garantint la preservació d’arbres morts que serveixen com a refugi per a espècies de fauna, com ocells i ratpenats. Aquests projectes són una part fonamental del compromís de l'entitat amb la conservació del patrimoni natural de la comarca.
De moment, el grup manté entre tres i cinc espais de custòdia actius, però la seva intenció és expandir aquest nombre. "La custòdia del territori és una eina clau per a la conservació, per això busquem nous espais per protegir. Els propietaris que estan disposats a col·laborar amb nosaltres són fonamentals perquè aquestes iniciatives puguin continuar creixent", explica Sort.
El Grup de Natura del Solsonès també realitza altres activitats relacionades amb la biodiversitat, com el seguiment d’espècies i hàbitats a través del projecte Biosol. Aquest projecte, que se centra en la fauna i la flora de la comarca, permet a l’entitat recollir dades sobre espècies locals, com el mussol pirinenc i altres rapinyaires nocturns, que requereixen un seguiment constant per monitoritzar les seves poblacions. "Som un grup petit però actiu. Hem tingut èpoques de més assistència a les activitats, però continuem fent feina per sensibilitzar i mantenir la vigilància sobre la biodiversitat local", comenta Sort.
A part de la tasca de conservació, el Grup de Natura organitza activitats divulgatives i de sensibilització que són obertes a tothom. Aquestes activitats inclouen sortides per observar espècies d’ocells, plantes com les orquídies, i altres elements de la natura de la comarca. "Les activitats de sensibilització són una part fonamental de la nostra tasca. Intentem involucrar el màxim nombre de persones possible perquè comprenguin la importància de conservar els nostres espais naturals", afegeix Sort. De fet, una de les activitats que s'ha realitzat recentment és el seguiment de les orquídies, una espècie que va ser objecte d’un llibre i un seguiment anual a la comarca. Aquests projectes, encara que no sempre generen grans grups, són una eina per afavorir el coneixement de la flora local i per promoure la protecció de les espècies autòctones.
Col·laboracions i aliances
A més de les seves pròpies activitats, el Grup de Natura del Solsonès col·labora amb diverses entitats i institucions, com el Centre Excursionista de Solsona, els agents rurals de la comarca i altres associacions locals. Aquestes aliances permeten organitzar activitats conjuntes com la Setmana de la Natura o la Setmana de la Mobilitat Sostenible, on el Grup de Natura participa activament amb sortides guiades i tallers sobre fauna, flora i mobilitat respectuosa amb el medi ambient.
"Col·laborar amb altres entitats i institucions ens permet ampliar l'abast de les nostres activitats i arribar a més gent. A més, ens ajuda a sumar esforços en la conservació del nostre entorn", explica Sort. Una de les activitats més destacades recentment ha estat la sortida de raquetes de neu, organitzada en col·laboració amb el Centre Excursionista de Solsona, en la qual es van realitzar rutes per observar les petjades d'animals i el seguiment d'espècies a l'hivern.
L’entitat també compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona, el qual cedeix un local al Casal de Cultura per poder realitzar les seves reunions i guardar el material necessari per a les activitats. "Tenim un espai que ens facilita molt la feina. Ens permet organitzar-nos i tenir els materials de treball sempre a punt", destaca Sort.
Futurs projectes i reptes
A pesar de l’èxit de les seves activitats, el Grup de Natura encara té objectius pendents. Fermí Sort assegura que, tot i que l’entitat no té cap projecte gran pendent a curt termini, segueixen desenvolupant diverses línies de treball. "Cada any treballem en el seguiment d’una espècie o un hàbitat diferent, i això ens permet mantenir-nos actius. A més, sempre tenim projectes en ment, com la creació de llibres o publicacions sobre espècies locals", comenta Sort. A la llista de projectes pendents es troben també altres iniciatives relacionades amb la conservació, com la creació d’un llibre sobre la biodiversitat de la comarca.
Pel que fa a la custòdia del territori, el grup vol continuar cercant noves zones a protegir, tot i que la tasca no sempre és fàcil. "Estem sempre buscant més espais per protegir. La tasca és lenta i potser no sempre es veu el resultat immediat, però cada acord amb un propietari és una victòria per a la natura", afirma Sort.
Finalment, el Grup de Natura del Solsonès col·labora amb altres iniciatives com el projecte de fòssils en la comarca. "Hi ha una col·lecció de fòssils que estem ajudant a organitzar amb un geòleg. És una altra manera d'apropar la natura als habitants de la comarca", explica Sort.
Amb tot, el Grup de Natura del Solsonès continua amb la seva tasca de conservació de la natura i sensibilització ambiental, amb la intenció de fer créixer el seu impacte a la comarca i contribuir a la protecció de la biodiversitat local.
