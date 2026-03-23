Hollywood, Broadway i Solsona. Una setmana de bandes sonores a l'Escola de Música
L’Escola Municipal de Música Joan Roure programa trenta activitats i una xerrada oberta al públic per apropar l’alumnat i la ciutat a l’univers del cinema i la música.
L’Escola Municipal de Música Joan Roure de Solsona ha iniciat aquest dilluns una nova edició de la seva Setmana boja, una proposta consolidada dins el calendari del centre que enguany gira entorn de les bandes sonores. La iniciativa, que se celebra cada primavera, inclou una trentena d’activitats adreçades a tot l’alumnat i una xerrada oberta a la ciutadania.
La programació d’aquesta edició proposa un recorregut simbòlic per universos com Hollywood i Broadway, amb la música de cinema com a fil conductor. Segons la directora del centre, Pat Herrero, l’objectiu és fomentar la creativitat, l’expressió artística i la comprensió del vincle entre imatge i so, elements presents en la formació musical actual.
Durant tota la setmana, els alumnes —des dels nivells d’iniciació fins als grups d’adults— participen en tallers i activitats adaptades a cada etapa. Entre les propostes hi ha la creació de bandes sonores, la composició musical per a curtmetratges, sessions sobre l’evolució de la música al cinema i la preparació de repertori vinculat al setè art.
El programa culminarà divendres amb la “Gran gala dels premis Roure”, un acte en què els alumnes interpretaran peces treballades al llarg de la setmana en format d’espectacle.
En paral·lel a les activitats internes, la Setmana boja inclou una proposta oberta al públic. L’educadora i sociòloga Alba Castellví oferirà la xerrada “Ajudar a aprendre des de casa”, centrada en l’acompanyament educatiu i amb referències a l’aprenentatge musical. La sessió tindrà lloc dijous al vespre a la sala d’actes del Casal de Cultura i Joventut.
Com a principal novetat d’aquesta edició, el centre ha impulsat la realització d’un documental que recollirà el desenvolupament de les activitats i el procés creatiu dels alumnes. El projecte també inclourà continguts sobre la trajectòria de l’Escola Municipal de Música Joan Roure.
El documental serà enregistrat per l’exalumne Marc Vilà i es projectarà posteriorment al Cine París, en una data encara per concretar.
Amb aquesta iniciativa, l’Escola Municipal de Música Joan Roure manté la seva aposta per una oferta educativa basada en la participació i la connexió amb la ciutat. En l’organització de la Setmana boja hi col·laboren l’AFA del centre, l’Ajuntament de Solsona i el mateix Cine París.
