Carnaval de Solsona: bon balanç i nous canvis a les nits
L'entitat estudiarà com farcir els buits generats la nit de dijous i aprova en general l'inici dels actes de les tres de la matinada
L’Associació de Festes del Carnaval ha convocat socis i comparses per fer iniciar el balanç de l’edició d’enguany viscuda fa unes setmanes. Tant la junta com els participants han coincidit a destacar-ne el bon desenvolupament general i l’acceptació de les novetats introduïdes.
El president de l’entitat, Àlex Vilanova, ha posat el focus en la modificació dels horaris dels concerts nocturns de dijous, divendres i dissabte. “Aquest any vam iniciar els concerts a les 3 de la matinada, mantenint la resta d’actes com en anys anteriors”, ha explicat en una entrevista a l'emissora municipal Solsona FM.
Segons Vilanova, el canvi es revisarà de cara a la propera edició. “S’ha vist que la nit de dijous quedava un buit i que potser començàvem massa tard; caldrà veure com ho reestructurem”, ha apuntat. En canvi, ha remarcat que l’experiència de divendres i dissabte ha funcionat millor i que es vol estudiar com consolidar aquest model.
Un altre dels punts ben valorats ha estat l’ambient del concert de la comparsa KGB celebrat el dissabte previ, en el marc dels actes previs a la festa, que va registrar una bona participació.
Pel que fa al Carnaval Infantil, l’organització ha destacat l’encert de concentrar les activitats del dilluns a la plaça del Camp. La instal·lació de tanques durant els ballets, amb accés limitat als infants, també ha rebut una valoració positiva, tot i que es buscaran alternatives per als nens més grans que encara no són adolescents.
Igualment, ha tingut bona acollida el canvi en el programa que va situar l’arribada del Carnestoltes infantil el mateix dilluns, en substitució de l’acte de divendres a la tarda, que enguany es va reconvertir en un torneig de cementiri.
Amb aquest balanç, l’entitat organitzadora tanca una edició marcada per alguns ajustos en la programació, amb la voluntat de continuar introduint millores en el funcionament del Carnaval en futures edicions.
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El menor ingressat a l’UCI a Manresa per tètanus fa gairebé un mes que està hospitalitzat