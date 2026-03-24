Infants al volant, Solsona forma els conductors del futur
Més de 670 estudiants participen en tallers de mobilitat segura del Servei Català del Trànsit amb l'estrena de dos centres de primària
Solsona reforça aquest curs l’educació viària entre infants i joves amb una xifra rècord de participació. Un total de 673 alumnes, entre primària i secundària, prendran part en els tallers de mobilitat segura impulsats pel Servei Català del Trànsit, coordinats per la regidoria d’Educació amb el suport de la Policia Local.
La principal novetat d’enguany és la incorporació, per primera vegada, de dos centres de primària de la ciutat, que se sumen a una iniciativa que busca fomentar hàbits responsables a la via pública des de les primeres etapes educatives.
Aquests tallers formen part del programa d’educació per a la mobilitat segura del SCT, que pretén anar més enllà del coneixement de normes i senyals. L’objectiu és dotar l’alumnat d’eines per desplaçar-se de manera segura com a vianants, ciclistes o usuaris de vehicles de mobilitat personal, tot promovent actituds responsables i una millor convivència a l’espai viari.
La formació combina sessions teòriques amb pràctiques en circuits tancats, on els participants poden experimentar situacions reals sota supervisió. A més de treballar la normativa, es posa l’accent en aspectes com el manteniment dels vehicles, l’autoprotecció i la consciència dels riscos associats a cada tipus de desplaçament.
Els primers tallers ja s’han dut a terme els dies 10 i 11 de març a l’Escola Arrels Secundària. En aquest cas, els alumnes de 1r d’ESO han treballat la bicicleta i el seu manteniment; els de 3r s’han centrat en l’ús segur del patinet elèctric, i els de 4t han abordat la conducció de ciclomotors, combinant teoria i pràctica.
El calendari continuarà al juny. Del 2 al 5, tot l’alumnat de primària de Setelsis participarà en les sessions, mentre que del 8 al 10 serà el torn dels cursos de 1r a 4t d’Arrels Primària.
Des de la regidoria d’Educació es destaca que aquest tipus de formació “no només transmet normes, sinó que sensibilitza sobre conductes que ajuden a reduir riscos i fomenten una mobilitat més segura i sostenible”, especialment en un context d’augment de l’ús de bicicletes i vehicles de mobilitat personal.
A més, durant el primer trimestre del curs vinent està prevista la participació d’una trentena d’alumnes dels itineraris formatius específics (IFE) i dels programes de formació i inserció (PFI) de l’Institut Francesc Ribalta.
La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit, l’Ajuntament i els centres educatius consolida així una aposta per una formació pràctica i continuada en seguretat viària, amb l’objectiu de promoure hàbits responsables des de la infància fins a l’adolescència.
