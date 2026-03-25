La Fura enceta un futur amb energia renovada en el seu 20è aniversari
El casal popular assenyala els reptes i projectes nous per continuar sent un espai de cultura, justícia i compromís social
El Casal Popular La Fura, referent a Solsona des de fa dues dècades, afronta els propers anys amb un projecte renovat gràcies a la implicació de la gent jove i a l’experiència acumulada. L’objectiu és enfortir la comunitat, consolidar els vincles amb el teixit associatiu i continuar defensant la llengua, la cultura i els valors que han marcat la trajectòria del casal, alhora que es preparen noves mobilitzacions i accions reivindicatives per una Solsona més justa i compromesa. Així ho ha anunciat l'entitat en el marc de la celebració de les dues dècades de tasca popular.
Aquest dissabte, un dia ple d’actes va servir per celebrar el 20è aniversari del casal. El concert de Les Absentes i Incendi KIF, precedit d’un sopar popular i d’un espectacle de foc amb els Diables la Xera, va posar el colofó final a la festa que va aplegar centenars de persones. Al matí, els assistents van gaudir del vermut i del concert d’Argelagues, mentre que el dinar amb paella a càrrec de Cuina Conscient i les activitats infantils, juntament amb la xerrada sobre el passat, present i futur del casal, van completar una jornada intensa.
El llegat d’un casal popular
La Fura forma part de la Xarxa de Casals i Ateneus, que agrupa més de 120 entitats als Països Catalans. Són espais de trobada de persones i de col·lectius, punts d’agitación cultural i política des d’on s’articulen moltes lluites. El casal va néixer del treball conjunt de dos col·lectius: Casal Voliac i la Plataforma en Defensa del Solsonès, amb la voluntat de crear un espai de trobada i base d’operacions per a diverses iniciatives socials i culturals.
Les línies de treball
Al llarg de 20 anys, La Fura ha mantingut diverses línies de treball centrals:
- Justícia social: accions reivindicatives, assessoraments i suport a col·lectius com el Sindicat d’Habitatge.
- Llibertat dels Països Catalans i defensa de la llengua i cultura catalanes.
- Feminisme i alliberament de gènere, amb campanyes contra agressions sexistes i suport a col·lectius feministes.
- Cultura: concerts, Club de Lectura Crítica, revetlles, teatre i activitats populars.
- Defensa del territori: campanyes contra l’especulació i protecció del Solsonès, amb col·laboració amb entitats com Pirineu Viu.
- Solidaritat i internacionalisme: difusió i suport a lluites globals amb accions locals.
Cap al futur
Els responsables del casal asseguren que La Fura continuarà sent un espai obert a noves iniciatives, amb reptes logístics i polítics per davant. El focus serà millorar l’espai, cohesionar la comunitat, enfortir els vincles amb altres entitats i defensar els valors de la justícia, la cultura i la llengua. Amb prop d’un centenar de sòcies actives, qualsevol persona que vulgui formar part del projecte és benvinguda. Com diuen els membres del casal: “Juntes seguim construint alternatives. Amb les lluites de sempre seguim, seguirem!”
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Un excursionista es desorienta i es perd a Montserrat al voltant de mitjanit