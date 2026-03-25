El mag solsoní Pere Rafart viu i descriu un episodi surrealista
Li ha passat a l'establiment que regenta a Barcelona i l'ha explicat al seu compte de X per, en part, denunciar la situació d'inseguretat que hi viu
El reconegut mag solsoní Pere Rafart ha viscut un episodi singular a la botiga que regenta a Barcelona, El rei de la màgia. Un fet que ell mateix ha explicat a través del seu compte personal a la xarxa X, en part per posar en evidència la situació que viu en aquest establiment situat a Ciutat Vella. Rafart comença el seu fil a X amb una pregunta: «No encertaríeu mai qui ens ha rebentat el vidre de l’aparador d’El rei de la màgia avui al migdia». Aparador del qual mostra la imatge de com ha quedat.
I ho explica. «Doncs resulta que uns mossos d’incògnit estaven intentant detenir un sospitós habitual. Un dels mossos ha ensopegat i s’ha menjat el vidre amb patates». Però la història no s’acaba aquí. I n’explica la continuació: «Durant la trifulga, a un dels mossos li ha caigut el seu telèfon personal a terra… I un altre lladre habitual del barri que passava per allà li ha pispat el telèfon mentre detenien el primer lladre».
Amb tot plegat, el mag del Solsonès manifesta que «fa molt riure tot plegat: un mosso detenint un lladre mentre un altre lladre li roba el telèfon. Humor britànic en directe avui al carrer Princesa». Però sobretot crida també l’atenció la reflexió final, un cert crit de desesperació: «Tres aparadors rebentats aquest últim any…». I ho remata: «I, per acabar, el pròxim tertulià de la ràdio que digui que la delinqüència són percepcions, el convido a venir a passejar pel centre».
Tanmateix, aclareix i agraeix que la reparació del vidre trencat ja està solucionada i que ho ha fet el mateix agent dels Mossos.
Per cert, també aprofita el final del fil a X per fer una mica de promoció i recordar que a El rei de la màgia «fem espectacles de petit format a la botiga».
El mateix Rafart va fer encara no fa mig any un missatge de denúncia a través de la mateixa xarxa per l’enèsima pintada que s’havien trobat a la històrica façana de la botiga, la més antiga del món dedicada a la màgia. Davant d'aquestes pintades que embruten establiments de la ciutat comtal dia rere dia, juntament amb el propietari van decidir alçar la veu a través de la xarxa X per visibilitzar aquesta problemàtica.
