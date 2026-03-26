Centre Sanitari del Solsonès: caminar és fer salut
L'ens convoca dues caminades pel Dia Mundial de l'Activitat Física el 9 d’abril a Solsona i a Sant Llorenç de Morunys, amb baixa dificultat tècnica per conscienciar sobre els beneficis de l'esport
Amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física, el Centre Sanitari del Solsonès ha organitzat per al proper 9 d’abril dues caminades, a Solsona i a Sant Llorenç de Morunys, obertes a tota la població.
La caminada de Sant Llorenç de Morunys tindrà lloc al matí, amb sortida des del CAP de la localitat, i comptarà amb un recorregut de baixa dificultat. A la meitat del trajecte s’oferirà un avituallament als participants.
Pel que fa a la caminada de Solsona, es durà a terme el mateix dia a la tarda. El recorregut es concretarà properament, però es mantindrà el caràcter accessible i apte per a tots els públics.
Les activitats s’adrecen al públic en general i tenen com a objectiu fomentar la pràctica d’activitat física i combatre el sedentarisme. Les dues caminades són de dificultat baixa i estan pensades perquè hi puguin participar persones de totes les edats. També hi formarà part personal sanitari del Centre Sanitari del Solsonès, i s’oferirà aigua i fruita a tots els participants.
Aquesta iniciativa per objectiu promoure l’activitat física com a eina de salut i benestar, així com difondre’n els beneficis davant del sedentarisme, un dels principals factors de risc de mortalitat als països occidentals.
Segons l’Organització Mundial de la Salut, es recomana acumular entre 150 i 300 minuts setmanals d’activitat física d’intensitat moderada en persones adultes i gent gran, així com un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física moderada o vigorosa en infants i adolescents. També es recomana limitar el temps dedicat a activitats sedentàries, especialment el temps de pantalla durant el temps lliure.
