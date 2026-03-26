El Cant de la Passió torna als carrers de Solsona abans de Setmana Santa
És una tradició que abans s'interpretava a moltes poblacions i que l'Orfeó Nova Solsona manté viu
Regió7
El Cant de la Passió torna als carrers de Solsona, aquets divendres, abans de l'inici de la Setmana santa. L’Orfeó Nova Solsona és l'entitat que manté viva aquesta tradició.
Es tracta d’una interpretació que anys enrere havia estat present en moltes poblacions catalanes i que consisteix en cantar per places i carrers diferents passatges que narren els moments previs a la mort i la crucifixió de Jesucrist. Aquest cant popular sovint compta amb acompanyament instrumental i la versió més coneguda es basa en un text escrit pel poeta mossèn Jacint Verdaguer.
Es té constància de l’existència de diferents versions musicals d’autors com ara Amadeu Vives, Joan Sala i Càndid Candi. L’Orfeó començarà la cantada a partir de les 10 del vespre i seguirà un recorregut que sortirà des del Casal de Cultura i que el portarà per diferents places i carrers fins a finalitzar a la plaça Major de Solsona.
