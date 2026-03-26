Projecte d'habitatges a Solsona: cinqquanta pisos de protecció al carrer Gaudí
La cessió d'ús d'un solar municipal ha de permetre les entitats locals Sostre Cívic i Fundació Hàbitat3 aixecar un edifici de pisos assequibles
L’Ajuntament de Solsona te sobre la taula un projecte per ampliar el parc d’habitatge assequible amb una actuació que ha de permetre construir més d’una cinquantena de pisos de protecció oficial al carrer d’Antoni Gaudí. La iniciativa s’emmarca en l’estratègia municipal per facilitar l’accés a l’habitatge, especialment entre els col·lectius amb més dificultats, i es planteja com una actuació clau per donar resposta a una demanda creixent a la ciutat.
El projecte preveu la col·laboració amb dues entitats de referència en l’àmbit de l’habitatge social, Sostre Cívic i la Fundació Hàbitat3, que assumirien la promoció dels immobles. Ambdues organitzacions, reconegudes com a promotores socials per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, treballen habitualment amb models que combinen el lloguer assequible i fórmules cooperatives, una via que en aquest cas també es vol aplicar per garantir la diversitat d’accés i la sostenibilitat econòmica del projecte.
L’actuació es planteja en un solar de 2.518 metres quadrats situat al costat de la sala polivalent i delimitat pels carrers d’Antoni Gaudí, Carles Morató i la Sardana. L’espai disposa d’un sostre edificable de més de 6.500 metres quadrats, fet que permetria aixecar un edifici amb capacitat per a més de cinquanta habitatges. La promoció conjunta entre les dues entitats ha de facilitar l’optimització de recursos i la reducció de costos, alhora que es vol garantir la viabilitat d’un projecte que combina habitatge de lloguer social amb règim cooperatiu.
Abans de fer efectiva l’actuació, però, caldrà completar diversos tràmits administratius. Entre aquests, destaca la segregació de la parcel·la, ja sol·licitada, i la seva incorporació al Patrimoni municipal del sòl i habitatge, un pas imprescindible per poder formalitzar posteriorment l’operació amb les entitats promotores.
Aquest projecte s’emmarca també en un context més ampli d’inversions municipals vinculades a la millora urbana. En aquest sentit, el consistori preveu destinar prop d’1,5 milions d’euros aquest any al desplegament del Pla de barris, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social i rehabilitar diferents zones de la ciutat.
Tot plegat es debat en el Ple ordinari d’aquest dijous. La sessió inclou, entre altres punts, l’inici de l’expedient per a la cessió del dret de superfície del solar durant 75 anys, un tràmit clau perquè el projecte d’habitatge de protecció oficial al carrer d’Antoni Gaudí pugui començar a caminar.
