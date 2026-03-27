El Cant de la Passió, una tradició de l’Orfeó Nova Solsona
Els cantaires iniciaran el recorregut pel centre de la ciutat a les deu del vespre des del Casal de Cultura
El Cant de la Passió torna a Solsona aquest divendres, 27 de març, de la mà de l'Orfeó Nova Solsona, que, com cada any, sortirà al carrer per oferir aquesta emotiva tradició a la ciutadania. Es tracta d’un acte de profunda arrelament a moltes poblacions de Catalunya, on els cants narren els darrers moments de la vida de Jesucrist, prèvia a la seva mort i crucifixió.
Aquesta tradició, que antigament es realitzava en molts pobles i ciutats del país, torna a cobrar força cada any, en especial per aquelles dates properes a la Setmana Santa. El Cant de la Passió es caracteritza per un repertori que relata les escenes més commovedores dels passatges bíblics amb l'objectiu de fer viure a l'espectador l'emoció dels esdeveniments que van marcar la història cristiana.
El repertori és una adaptació d'un text escrit pel reconegut poeta Jacint Verdaguer, amb música que varia segons les versions. Autors de renom com Amadeu Vives, Joan Sala i Càndid Candi han composat les músiques que acompanyen aquest cant popular, aportant-hi una gran riquesa harmònica i emocional. De fet, moltes de les versions actuals són una mescla entre diferents corrents musicals i estilístiques que han anat evolucionant amb el temps, però mantenint l'esperit original de la tradició.
L’Orfeó Nova Solsona iniciarà el recorregut pel centre de la ciutat a partir de les 10 del vespre, amb sortida des del Casal de Cultura. Des d’allà, el grup coral recorrerà diferents places i carrers fins arribar a la plaça Major, un espai emblemàtic de Solsona on els veïns i visitants podran gaudir de l’actuació.
Amb aquest acte, l'Orfeó reafirma el seu compromís amb la cultura i la música tradicional, a través d’una celebració única que té lloc a la primavera i que convida a tothom a viure un moment especial de reflexió i emoció.
