Solsona obre les ajudes en l'àmbit cultural
La convocatòria amplia el termini de presentació de sol·licituds per a les festes de barri
Solsona obre la convocatòria anual d’ajuts de Cultura adreçada a entitats i particulars que impulsin projectes culturals a la ciutat. Igual que l’any passat, el consistori hi destinarà un màxim de 7.000 euros, que es repartiran entre iniciatives d’un màxim de dues entitats, una persona física i les festes de barri.
La principal novetat d’enguany és l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a les festes de barri, que s’allarga fins al 31 d’octubre. L’objectiu és facilitar la tramitació als organitzadors, tenint en compte que la majoria d’aquestes celebracions tenen lloc durant els mesos d’estiu. Per a la resta de modalitats, el termini es manté fins al 31 de maig.
Aquests ajuts es plantegen com una doble via de participació en la vida cultural local: d’una banda, permeten a l’Ajuntament donar suport a les activitats promogudes per les entitats; de l’altra, fomenten la implicació dels col·lectius en la planificació i programació cultural del municipi. També volen incentivar la creació de nous projectes i reforçar iniciatives puntuals d’associacions ja existents.
Pel que fa a la distribució, es subvencionaran un màxim de dues propostes d’entitats amb fins a 2.000 euros cadascuna, així com un projecte cultural d’una persona física amb la mateixa quantia. La línia destinada a les festes de barri està dotada amb 1.000 euros, que es repartiran entre totes les sol·licituds i cobriran fins al 25% de les despeses justificades. Les sol·licituds es poden tramitar de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal.
En la convocatòria de l’any passat, l’única entitat beneficiària va ser l’Orquestra Jezz Club, que va rebre suport per a l’arranjament de deu peces musicals i la producció d’un concert. El resultat es podrà veure el 10 de juliol al teatre comarcal amb el nou espectacle Berlín-París-Solsona.
La formació, dirigida artísticament per Eduard Gener i musicalment per Javi Juanco, està integrada per onze músics —entre aficionats i professionals— units per la passió pel jazz clàssic.
En canvi, en l’àmbit individual, un músic que havia sol·licitat l’ajut per a un enregistrament va acabar renunciant-hi. Pel que fa a les festes de barri, es van acollir a la convocatòria les de Sant Antoni de la Plana i el Camp del Molí.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts