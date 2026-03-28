S’incendia la xemeneia d’una teulada a La Coma i la Pedra
L’avís als bombers s’ha donat poc després de 2/4 de 5 de la tarda
Redacció
Solsona
Un incendi en una casa particular al municipi de La Coma i la Pedra, prop de Solsona, ha mobilitzat aquest dissabte a la tarda tres dotacions dels bombers de la Generalitat, sense que s’hagin registrat persones afectades.
L’avís als bombers s’ha donat quan passaven 3 minuts de 2/4 de 5 de la tarda. El foc s’ha originat a la xemeneia d’un habitatge situat a l’avinguda Port del Comte. Les flames han afectat principalment la zona sota la teulada.
Els bombers han aconseguit extingir el foc, però continuen treballant al lloc dels fets per assegurar la zona. No hi ha hagut danys personals. A hores d’ara, les tres dotacions desplaçades es mantenen al lloc per completar les tasques de revisió.
