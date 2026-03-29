Solsona llegeix. El pla de ciutat per estendre la lectura
Ajuntament, centres docents i institucions culturals fixen un decàleg de linies estratègiques i accions per esdevenir 'municipi lector'
L'Ajuntament de Solsona ha posat en marxa el Pla de Lectura Municipal amb l'objectiu de promoure una estratègia comuna i sostenible que situï la lectura com a peça clau en el desenvolupament educatiu, cultural i comunitari de la ciutat. Aquest pla busca fomentar la lectura en totes les seves formes, considerada una competència essencial per a l’èxit personal i acadèmic, especialment entre els joves.
El Pla de Lectura Municipal neix després d'un procés de diagnosi realitzat amb la participació de l’Ajuntament, els centres educatius, la Biblioteca Carles Morató i diverses entitats culturals. Aquest treball conjunt ha permès identificar les necessitats, potencialitats i reptes comuns en la promoció de la lectura a la ciutat. Així, s’ha evidenciat la riquesa d’iniciatives existents, però també la necessitat de coordinar-les millor i establir objectius compartits per maximitzar-ne l'impacte.
Diagnosi de la situació actual de la lectura a Solsona
Després d’analitzar les dades obtingudes a través de graelles i entrevistes amb els agents implicats en la promoció de la lectura, especialment en l’àmbit infantil i juvenil, s’ha pogut extreure una visió detallada de la situació actual. Solsona disposa de diversos punts forts en l’àmbit de la lectura, com la Biblioteca Carles Morató, que és un element clau en les accions de promoció i actua com a centre de connexió entre diversos agents culturals i educatius. A més, la ciutat ja compta amb diverses iniciatives lectores en marxa, tot i que aquestes necessiten més coordinació per generar un major impacte.
Els agents consultats coincideixen que hi ha una voluntat comuna de millorar les iniciatives existents, però també s'han detectat algunes mancances. Entre les principals dificultats, destaca la falta de coordinació entre els diferents agents implicats, fet que limita l'efectivitat de les accions i redueix el seu abast. A la vegada, la manca de planificació estratègica ha fet que moltes activitats es desenvolupin de manera ocasional i sense una reflexió profunda prèvia, cosa que impedeix que les accions tinguin un impacte durador.
Una altra de les mancances detectades és l’escassa oferta d’activitats adreçades al públic juvenil. Es considera necessari dissenyar estratègies per incrementar la participació familiar en la lectura, ja que actualment hi ha poca diversitat en la implicació de les famílies. A més, la millora de les biblioteques escolars és una demanda recurrent, ja que aquestes representen un recurs fonamental per a tota la comunitat educativa i poden contribuir a expandir l'accés a la lectura entre infants i joves.
Un pla flexible i adaptat a les necessitats locals
Amb la finalitat de superar aquestes mancances, el Pla de Lectura Municipal es presenta com un instrument de planificació flexible, capaç d'adaptar-se als canvis i als nous reptes que puguin sorgir. Aquest document vol reforçar la idea que la lectura és un dret fonamental per garantir l’accés al coneixement, a la participació cultural i a la igualtat d’oportunitats, i una oportunitat per desenvolupar el pensament crític i creatiu, així com per fomentar el vincle comunitari.
El Pla presenta un conjunt d'estratègies i accions enfocades a reforçar la col·laboració entre escola, família i comunitat, ampliar les oportunitats lectores i millorar la coordinació entre serveis i entitats. Amb aquest projecte, Solsona vol garantir que tots els seus ciutadans tinguin les condicions i els recursos necessaris per desenvolupar una relació significativa amb la lectura al llarg de la vida.
A través d’aquest Pla, Solsona es compromet a crear una ciutat on la lectura sigui un element de creixement personal i comunitari, amb l'objectiu de consolidar-se com un referent en la promoció de la lectura i la cultura a la comarca.
Línia Estratègica 1: Coordinació i Planificació
Una de les prioritats és establir una estructura de coordinació estable entre els diversos agents implicats, com els centres educatius, la biblioteca, les entitats i l’Ajuntament. Es proposen diverses accions, com ara:
- Esdevenir Municipi Lector, per situar la lectura com a eix fonamental del desenvolupament de Solsona.
- Crear una Comissió de Lectura Municipal, amb representants de tots els agents implicats en el foment de la lectura.
- Establir un calendari de reunions mensuals per assegurar la coordinació i el seguiment de les activitats literàries.
- Dissenyar un sistema d’indicadors per avaluar l'impacte i la satisfacció de les accions implementades.
Amb aquest plantejament, el Pla busca garantir que totes les iniciatives que es duen a terme al voltant de la lectura tinguin coherència i planificació estratègica, i siguin sostenibles a llarg termini.
Línia Estratègica 2: Infants i Joves
Una de les principals fites del pla és potenciar l’hàbit lector entre la població infantil i juvenil de Solsona. Per a aconseguir-ho, s’han establert diverses accions com:
- Incrementar l’oferta d’activitats literàries per als joves, com activitats i visites a la biblioteca pública, tallers artístics i literaris i visites d’autors.
- Establir un calendari anual d’activitats literàries específicament dissenyat per a infants i joves, i promoure la participació en premis literaris com el Premi Protagonista Jove i el Premi Atrapallibres.
- Fomentar la creació de clubs de lectura i la dinamització d’activitats durant el mes de la poesia i altres esdeveniments destacats.
Aquestes línies d’acció busquen que la lectura sigui una font de plaer, socialització i aprendre per als joves solsonins.
Línia Estratègica 3: Famílies
Les famílies també juguen un paper essencial en aquest pla estratègic, ja que són claus per fomentar la lectura a la llar. Els objectius són:
- Ampliar el nombre de famílies que participin en activitats lectores, difonent les iniciatives a través dels centres educatius i mantenint programacions de contacontes i freqüència de barri.
- Donar suport a les famílies perquè acompanyin l’hàbit lector dels seus fills i filles, amb recomanacions de llibres, activitats familiars a la biblioteca i programes com el Famílies Lectores.
El Pla també proposa l’organització d’una festa anual dedicada al llibre infantil i juvenil, amb la finalitat de fer la lectura més accessible i atractiva per a tots els membres de la família.
Línia Estratègica 4: Biblioteca Escolar
Les biblioteques escolars són una eina fonamental per promoure la lectura entre els estudiants. Per això, el pla inclou:
- Ampliar el fons de les biblioteques escolars, amb maletes viatgeres de llibres que puguin circular entre els centres i l’alumnat, així com novetats literàries que s’han de presentar periòdicament.
- Dinamitzar les biblioteques escolars, amb assessorament i suport als centres educatius, i la creació de visites d’autors i activitats relacionades amb la lectura.
Aquest conjunt d’accions cerca garantir que els alumnes tinguin accés a llibres de qualitat i a activitats que els motivin a llegir i a descobrir el plaer per la lectura.
