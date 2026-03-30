Cura dels infants al Solsonès: els homes també existeixen

El Consell Comarcal impulsa un cicle de “Paternitat i cures” per repensar els rols masculins tradicionals

Una sessió del programa adreçat a homes

Una sessió del programa adreçat a homes / CCS

Miquel Spa

Solsona

L’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal del Solsonès ha obert les inscripcions per a una nova edició del cicle de tallers “Paternitat i cures”, una iniciativa que ofereix espais de reflexió i eines pràctiques per a una criança conscient, des de l’embaràs fins a l’adolescència.

El cicle està organitzat amb l’entitat EntreHomes, especialitzada en masculinitats, i compta amb la professional Míriam Alemán, que conduirà les sessions amb una metodologia experiencial que permet als participants connectar amb la pròpia experiència i fomentar vincles saludables amb els infants i les parelles. L’objectiu és repensar el paper dels homes en les cures i construir relacions més respectuoses i corresponsables.

Itinerari complet per a totes les etapes de la criança

Les sessions es realitzen a Solsona i cobreixen tot el ventall de la paternitat. Els tallers es celebren el 22 i 29 d’abril i el 6, 20 i 27 de maig, amb horaris de 18.00 a 20.00 hores, excepte l’última sessió que s’allarga fins a les 20.30 h. Els temes tractats inclouen preparació a la paternitat, acompanyament respectuós, gestió de la pressa, sexualitat i comunicació, i masculinitats durant l’adolescència.

Els assistents podran portar els infants a les sessions, ja que es proporcionarà servei de canguratge.

Aquest projecte busca visibilitzar models de paternitat allunyats dels rols tradicionals i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del Pla Corresponsables. Les inscripcions es poden formalitzar a través del correu electrònic igualtat.treball@elsolsones.cat.

Aquest cicle ofereix als pares una oportunitat per connectar amb les seves criatures, reflexionar sobre el seu paper i adquirir eines pràctiques que reforcin la corresponsabilitat en la criança.

  1. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
  2. Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
  3. La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
  4. A l'os bru no li agrada la Cerdanya
  5. Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
  6. El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol
  7. Carme Botifoll, exdirectora general d’Innovació de la Generalitat: «Vam fer l’impossible per Pirelli, però quan una multinacional vol tancar, tanca, i punt»
  8. Sense llum a Manresa: per què la ciutat s'ha quedat sense il·luminació durant una hora?

La Cerdanya estrena l'Oncomarxa: les claus sobre jornada esportiva per la lluita contra el càncer

La Cerdanya estrena l'Oncomarxa: les claus sobre jornada esportiva per la lluita contra el càncer

El TSJC ordena executar provisionalment la sentència que anul·la bona part del decret de règim lingüístic educatiu

El TSJC ordena executar provisionalment la sentència que anul·la bona part del decret de règim lingüístic educatiu

Netanyahu recula i atorga al patriarca llatí accés "ple i immediat" al Sant Sepulcre

Netanyahu recula i atorga al patriarca llatí accés "ple i immediat" al Sant Sepulcre

Cura dels infants al Solsonès: els homes també existeixen

Cura dels infants al Solsonès: els homes també existeixen

Comprar una casa requereix 7,5 anys de sou, el doble que als 80

Comprar una casa requereix 7,5 anys de sou, el doble que als 80

El BOE ho confirma: així quedaran les noves taxes turístiques a Catalunya des d’aquest dimecres

El BOE ho confirma: així quedaran les noves taxes turístiques a Catalunya des d’aquest dimecres

Debat polític a Solsona per la construcció de pisos de protecció al carrer Gaudí

Debat polític a Solsona per la construcció de pisos de protecció al carrer Gaudí

Així funciona l'app per a gent gran que vol prevenir la solitud a Oliana

Així funciona l'app per a gent gran que vol prevenir la solitud a Oliana
