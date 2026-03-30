Cura dels infants al Solsonès: els homes també existeixen
El Consell Comarcal impulsa un cicle de “Paternitat i cures” per repensar els rols masculins tradicionals
L’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal del Solsonès ha obert les inscripcions per a una nova edició del cicle de tallers “Paternitat i cures”, una iniciativa que ofereix espais de reflexió i eines pràctiques per a una criança conscient, des de l’embaràs fins a l’adolescència.
El cicle està organitzat amb l’entitat EntreHomes, especialitzada en masculinitats, i compta amb la professional Míriam Alemán, que conduirà les sessions amb una metodologia experiencial que permet als participants connectar amb la pròpia experiència i fomentar vincles saludables amb els infants i les parelles. L’objectiu és repensar el paper dels homes en les cures i construir relacions més respectuoses i corresponsables.
Itinerari complet per a totes les etapes de la criança
Les sessions es realitzen a Solsona i cobreixen tot el ventall de la paternitat. Els tallers es celebren el 22 i 29 d’abril i el 6, 20 i 27 de maig, amb horaris de 18.00 a 20.00 hores, excepte l’última sessió que s’allarga fins a les 20.30 h. Els temes tractats inclouen preparació a la paternitat, acompanyament respectuós, gestió de la pressa, sexualitat i comunicació, i masculinitats durant l’adolescència.
Els assistents podran portar els infants a les sessions, ja que es proporcionarà servei de canguratge.
Aquest projecte busca visibilitzar models de paternitat allunyats dels rols tradicionals i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del Pla Corresponsables. Les inscripcions es poden formalitzar a través del correu electrònic igualtat.treball@elsolsones.cat.
Aquest cicle ofereix als pares una oportunitat per connectar amb les seves criatures, reflexionar sobre el seu paper i adquirir eines pràctiques que reforcin la corresponsabilitat en la criança.
