Tres detinguts per cultivar marihuana en una vivenda a Enfesta
Els Mossos van localitzar 245 plantes en floració i 20,75 kg de cabdells assecats, amb el qual haurien pogut obtenir un benefici de 140.000 euros
Els Mossos d’Esquadra de Solsona van detenir, el passat 26 de març, tres homes de 26 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, pertinença a un grup criminal i defraudació elèctrica per tenir un cultiu de plantes de marihuana en un domicili d’Enfesta, al terme municipal de la Molsosa.
A finals de desembre de l’any passat, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Solsonès van detectar una possible plantació de marihuana, després de rebre l’avís que els inquilins d’un immoble podrien estar duent a terme una activitat il·lícita. Després d’una sèrie de comprovacions amb la Unitat d’Investigació, els agents van trobar indicis suficients per demanar una autorització judicial per fer una entrada i perquisició en aquest domicili. L’actuació va tenir lloc el passat 26 de març a primera hora del matí, i va permetre desmantellar una plantació interior de marihuana.
Un cultiu continuat, per valor de gairebé 140.000 euros
A l’interior del domicili, els agents de la Unitat d’Investigació van localitzar un total de 245 plantes de marihuana en floració i 20,75 kg de cabdells. El benefici econòmic orientatiu del cultiu intervingut seria de 139.020 euros. L’habitatge comptava amb tres estances dedicades al cultiu de plantes i dues més habilitades per a l’assecament d’aquestes, mostra d’un sistema rotatiu i continu de producció.
A més, es van trobar dues connexions fraudulentes de subministrament elèctric, que servien per alimentar tant les plantacions com l’habitatge. També es van trobar restes de terra i torretes, sistemes de ventilació, reg i il·luminació, bosses hermètiques de plàstic, fertilitzant i altres estris sovint utilitzats per al cultiu de marihuana.
Els agents van detenir els tres homes que es trobaven al domicili en el moment de l’entrada, per un delicte contra la salut pública, pertinença a grups criminals i defraudació de fluid elèctric. Els detinguts van passar a disposició judicial el divendres 27 de març al jutjat d’instrucció de Solsona.
