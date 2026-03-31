El Centre de Tecnologia Forestal posa la Intel·ligència Artificial al servei de la fauna
Una tesi desenvolupada a Solsona impulsa noves eines amb IA per a la conservació i la gestió de la biodiversitat
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, reforça el seu rol referent en innovació aplicada a la biodiversitat gràcies a la tesi doctoral d’Arnau Campanera, que explora el potencial de la intel·ligència artificial en el monitoratge de fauna salvatge.
La recerca, defensada a la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), s’ha desenvolupat principalment al CTFC, que ha tingut un paper clau tant en el plantejament com en l’aplicació pràctica dels resultats. El treball ha estat supervisat per Lluís Brotons i Víctor Daniel Ponsa, en col·laboració amb el Centre de Visió per Computador.
La tesi aporta noves eines basades en aprenentatge profund per automatitzar la detecció d’animals i analitzar-ne el comportament a partir de les imatges captades per càmeres trampa, una tecnologia cada vegada més present en estudis ecològics. En aquest sentit, el CTFC ha estat determinant en la validació dels models en entorns reals i en la seva orientació cap a la gestió del territori.
Un dels principals avenços és l’ús de models de visió per computador de la família YOLO, que permeten identificar fauna amb rapidesa i precisió en grans volums de dades. Segons la recerca, l’optimització dels paràmetres d’aquests sistemes pot millorar-ne el rendiment sense necessitat d’ampliar les bases d’imatges, fet que en facilita l’aplicació en contextos reals.
Més enllà de l’anàlisi d’imatges, el treball ha fet un pas endavant amb el desenvolupament d’un sistema de monitoratge en temps real. Aquesta eina, testada en camp amb el suport del CTFC, integra càmeres trampa amb connexió cel·lular i models d’intel·ligència artificial capaços d’alertar de la presència d’animals de manera immediata.
La recerca també obre noves vies en l’estudi del comportament animal. A través de models d’estimació de postura combinats amb un perceptró multicapa, s’ha pogut identificar patrons com la bipedestació en espècies com l’ós, sense necessitat d’observació directa.
Amb aquesta tesi, el CTFC reforça el seu paper com a pol de recerca aplicada al territori, apostant per la incorporació de tecnologies avançades en la conservació de la biodiversitat i la presa de decisions ambientals.
