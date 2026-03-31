Riner diu adeu a l'exalcalde Antoni Casas
La vetlla de qui va ser batlle entre 1991 i 1999 es fa aquest dimarts al matí al tanatori de Solsona
L’exalcalde de Riner Antoni Casas Besora ha mort als 80 anys. Casas va encapçalar el consistori sota les sigles de Convergència i Unió durant dues legislatures seguides, entre els anys 1991 i 1999.
Al llarg de la seva trajectòria vital, va compaginar la dedicació al servei públic amb l’activitat professional vinculada tant al Forn de Su com al sector agrícola, àmbits en què va desenvolupar bona part de la seva carrera, segons ha informat l'emissora municipal Solsona FM.
El consistori rinerenc ha expressat el seu condol per la pèrdua i ha fet arribar el suport a familiars i persones properes de qui va ser batlle del municipi durant vuit anys.
La vetlla tindrà lloc aquest dimarts al matí, de 10 a 13 hores, al tanatori de Solsona. El funeral se celebrarà a les quatre de la tarda a l’església de Santa Maria del Miracle.
