Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Abusos a MontserratCigonya a ManresaAniversari Fàbrica NovaÍtaca MarketEdmundo ValRajola eròtica
instagramlinkedin

Solsona presenta un llibre que recupera la memòria gràfica de la ciutat

'Solsona desapareguda' reuneix prop de 200 imatges històriques entre finals del segle XIX i els anys setanta

El llibre La Solsona desapareguda / ARXIU PARTICULAR

Solsona

La sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès acollirà el dijous 16 d’abril a les set de la tarda la presentació del llibre Solsona Desapareguda, una de les novetats editorials d’aquest Sant Jordi centrada en la memòria històrica de la ciutat.

L’obra, escrita per Albert Colell i Rosa Maria Vila, ha estat editada per l’Arxiu Comarcal del Solsonès i Editorial Efadós, i forma part de la col·lecció Catalunya Desapareguda, dedicada a recuperar el passat de pobles i ciutats a través de la fotografia. El volum inclou un pròleg del director de l’arxiu comarcal.

El llibre aplega prop de 200 imatges històriques procedents tant de fons particulars com de col·leccions conservades a l’arxiu, entre les quals destaquen l’Arxiu Vicens, el fons de Ramon Font Capella i el fons Llàtzer. Les fotografies, datades entre finals del segle XIX i la dècada de 1970, permeten traçar un recorregut visual per l’evolució de Solsona i establir un vincle entre el passat i el present de la ciutat.

L’obra s’organitza en tres grans àmbits —el nucli antic, l’espai fora muralles i el Vinyet— i ofereix una mirada sobre la transformació urbana, social i paisatgística del municipi. Més que retratar una ciutat desapareguda, els autors plantegen una Solsona en constant canvi.

Notícies relacionades

Amb aquesta publicació, els autors i les entitats editores volen posar en valor la fotografia com a eina de memòria i reivindicar la importància de preservar els fons documentals i el patrimoni col·lectiu de la ciutat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
