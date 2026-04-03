Els Bombers apaguen el foc provocat per una barbacoa a Clariana de Cardener
Dues dotacions han apagat una pila de llenya que s'ha encès, sense que hi haguessin danys a persones ni a l'habitatge
Manresa
Petit ensurt d'una colla que feia una barbacoa a Clariana de Cardener. Per causes que es desconeixen, el foc s'ha propagat a una pila de llenya que hi havia al costat i que s'ha acabat encenent.
En un primer moment els assistents han intentat apagar les flames, però han acabat avisant els Bombers. Eren les 14.47 hores, i 2 dotacions del cos han arribat al lloc, a l'Hípica Cap de Costa, i han apagat les flames, que cremaven en somort. Després de remoure la llenya i assegurar-se que no es pogués repetir, els Bombers s'han retirat prop de les 15.10 hores.
