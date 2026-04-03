Solsona obre la convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones grans, ara amb petició delegada

Les sol·licituds, amb termini fins al 30 d’abril, es poden presentar telemàticament o presencialment

L'Oficina d'Habitatge de Solsona

L'Oficina d'Habitatge de Solsona / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L'Ajuntament de Solsona ha iniciat aquesta setmana la tramitació de les subvencions per al pagament del lloguer adreçades a les persones majors de 65 anys. Els ajuts corresponen a la convocatòria 2026 de la Generalitat de Catalunya i tenen com a objectiu ajudar a alleujar la càrrega econòmica del lloguer a aquest col·lectiu vulnerable. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 30 d’abril a les dues de la tarda. Com a novetat, enguany s’ha afegit una opció que facilita la tramitació telemàtica dels ajuts per aquelles persones que tinguin dificultats per realitzar els tràmits en línia. Així, aquesta opció contempla que les sol·licituds es puguin delegar a una persona autoritzada, com un familiar o conegut, sempre que disposi d’IdCAT mòbil.

Aquesta mesura vol garantir que les persones grans que no estan acostumades a gestionar tràmits digitals puguin accedir a les ajudes de manera més senzilla i ràpida. Per aquells que prefereixen tramitar la sol·licitud de manera presencial, l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Solsona ofereix suport personalitzat. El personal municipal lliura la documentació necessària i organitza cites amb la tècnica de l’Oficina d’Habitatge per gestionar cada expedient. A més, l’Oficina d’Habitatge està contactant activament amb aquelles persones que ja han sol·licitat els ajuts en anys anteriors per recordar-los el termini i ajudar-los amb la tramitació. Els ajuts s’adrecen a persones de 65 anys o més (a data 31 de gener de 2026) que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o habitació, sempre que sigui el seu domicili habitual i permanent. Els beneficiaris poden rebre entre 50 i 200 euros mensuals, en funció de les condicions econòmiques de la unitat de convivència. Per poder optar a l’ajut, el límit màxim d’ingressos de la unitat de convivència no ha de superar els 25.200 euros anuals. A més, el lloguer de l’habitatge no ha de superar els 600 euros mensuals (en el cas d’un habitatge complet) ni els 300 euros mensuals (en el cas d’una habitació). L’any passat, l’Oficina d’Habitatge de Solsona va tramitar un total de 74 expedients en el marc d’aquesta convocatòria, dels quals 63 es van resoldre favorablement. Aquesta xifra reflecteix l’interès i la utilitat de l’ajut entre els veïns i veïnes del municipi. Per a més informació sobre aquesta convocatòria i per tramitar la sol·licitud, els interessats poden consultar el web municipal o adreçar-se a l’OAC. L’ajut està dissenyat per alleujar la càrrega econòmica de les persones grans i contribuir al benestar d’aquest col·lectiu. Solsona, 2 d’abril de 2026.

