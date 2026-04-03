Torà viu el seu particular Divendres Sant de festa i comerç amb el Mercadal
Les parades d'artesania i alimentació seran protagonistes d'una jornada que combina tradició, cultura i diversió
Torà acull una de les festivitats més esperades del seu calendari: el Mercadal de Divendres Sant. Aquest esdeveniment recupera el seu format habitual i omple els carrers del nucli antic de la vila amb una gran varietat de propostes per a tots els públics, des de les 10 del matí fins a les 15:30 de la tarda.
Les parades d'artesania i alimentació seran protagonistes d'una jornada que combina tradició, cultura i diversió. Parades oferiran productes de proximitat, artesania local i articles que permetran als visitants conèixer el territori. Els carrers seran escenari de demostracions d'oficis antics, com el ferrador, el fuster i la sabatera, que mostraran el patrimoni de Torà.
Les zones de la plaça del Vall i la plaça de la Creu acolliran les parades de mercat del divendres, així com una àrea dedicada a l'automoció i la maquinària agrícola. Un espai on els interessats podran trobar propostes per al sector.
Aquesta edició del Mercadal dóna visibilitat a la riquesa cultural i esportiva del municipi. Les associacions locals tindran el seu espai per mostrar les activitats, i els comerços obriran perquè els visitants descobreixin el que Torà ofereix.
Per als amants de la història, es poden visitar el Museu de la Fusteria de Cal Ventureta i l'exposició "L'esbart dansaire toranès" a Cal Gegó, on es pot conèixer el passat de la vila.
El Mercadal també ofereix activitats per als més petits, amb una zona de jocs, i per als adults, música en directe i animació al llarg del matí.
A migdia, es servirà un dinar popular que permetrà a tothom gaudir de plats en bona companyia. Els interessats hauran de reservar prèviament els tiquets, ja que s’espera una gran afluència de públic.
Amb tot això, el Mercadal de Torà es presenta com un punt de trobada per a veïns i visitants. Un recordatori del valor de les arrels i de la vitalitat de les petites comunitats.
