Una persona queda tancada en un caixer automàtic a Solsona

Els fets han passat prop de 2/4 de 12 del migdia al caixer de la plaça de l’Ajuntament

El caixer del carrer Castellvell de Solsona, on ha quedat atrapada una persona / Redacció

Una persona s’ha quedat tancada a l’interior d’un caixer automàtic aquest dissabte pels volts de 2/4 de 12 del migdia a Solsona. Quan ha intentat sortir després de fer ús de l’aparell situat a la Plaça de l’Ajuntament, al carrer Castellvell, no ha pogut obrir la porta exterior, que estava bloquejada. Encara que l’avís s’ha donat als Bombers, no ha calgut cap efectiu perquè entre la policia local i la persona retinguda a dins han pogut obrir la porta en qüestió de 10 minuts.

