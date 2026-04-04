Una persona queda tancada en un caixer automàtic a Solsona
Els fets han passat prop de 2/4 de 12 del migdia al caixer de la plaça de l’Ajuntament
Una persona s’ha quedat tancada a l’interior d’un caixer automàtic aquest dissabte pels volts de 2/4 de 12 del migdia a Solsona. Quan ha intentat sortir després de fer ús de l’aparell situat a la Plaça de l’Ajuntament, al carrer Castellvell, no ha pogut obrir la porta exterior, que estava bloquejada. Encara que l’avís s’ha donat als Bombers, no ha calgut cap efectiu perquè entre la policia local i la persona retinguda a dins han pogut obrir la porta en qüestió de 10 minuts.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès