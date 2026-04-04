La vellesa al món rural, a debat al Plenari de l’Actua
Experts en salut, serveis socials i economia analitzaran al Miracle els desafiaments de fer-se gran als pobles, amb especial atenció a les desigualtats econòmiques i socials
El proper dissabte 11 d’abril, la coooperativa l'Arada celebrarà el seu Plenari General al Monestir del Santuari del Miracle, en el marc del Pla de Desenvolupament Comunitari Actua. Aquesta trobada anual, que tindrà lloc a partir de les 10 del matí, serà una nova oportunitat per a la reflexió i el debat sobre temes rellevants per al territori, amb un focus especial en l’envelliment als pobles i zones disseminades.
Amb la mirada posada en les desigualtats entre envellir en un poble i fer-ho en un context urbà, el plenari posarà sobre la taula les especificitats i els reptes de la vellesa en els entorns rurals. L’objectiu és sensibilitzar sobre les dificultats que suposa l’envelliment en solitari, la manca de serveis i les escasses opcions d’atenció que sovint pateixen les persones grans que viuen lluny de les grans ciutats.
Un programa ple de perspectives d'experts
La jornada comptarà amb la participació de diversos especialistes que abordaran l’envelliment rural des de diferents angles. Marina Vilaseca, de l’Arada, i Marcel Colell, de l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Pinós, introduiran la temàtica amb una exposició sobre la realitat de l’envelliment en el món rural. A més, presentaran els resultats de l’estudi "L’estat de la salut del baix Solsonès segons els seus veïns", que aporta dades clau sobre com es percep i es viu la salut en aquests petits municipis. L’estudi posa en relleu els reptes de la gent gran del territori, la seva salut i el sentit de la comunitat que les envolta.
Una de les ponents destacades serà Mireia Vall, experta en polítiques socials d’atenció a les persones, qui aprofundirà en el paper essencial dels serveis socials en l’atenció a la gent gran en els àmbits rurals. Vall, exdirectora general de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, aportarà una visió experta sobre la necessitat d’una atenció més propera i específica per a la gent gran de les zones menys poblades.
Els reptes econòmics de la gent gran rural
Salomó Torres, representant de la Unió de Pagesos, analitzarà la situació de les pensions a l’entorn rural, amb especial èmfasi en les dificultats econòmiques que pateixen les persones autònomes i els treballadors del sector agrari. En un moment en què les pensions contributives i no contributives són un tema clau, Torres exposarà com la realitat econòmica del món rural agreuja la situació de la gent gran, especialment a aquells que han viscut de l’agricultura i la ramaderia al llarg de la seva vida.
Finalment, Alícia Torrent, cap d’Àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Solsonès, tancarà la jornada amb una intervenció centrada en els serveis socials destinats a la gent gran a la comarca. Torrent aprofundirà en com l’envelliment i la solitud no desitjada s’estan convertint en grans reptes de futur per als pobles de la comarca, on la despoblació i la manca d’infraestructures socials fan encara més difícil garantir una vellesa digna per a tots els habitants.
Una oportunitat per al debat i la participació
Amb aquest plenari, l’Arada ofereix un espai per posar en comú les necessitats, inquietuds i propostes del territori, contribuint a la construcció d’un futur més sostenible i equitatiu per a les persones grans en els pobles. Els organitzadors animen a tots els interessats a participar-hi per compartir experiències, buscar solucions i avançar en la millora de les condicions de vida d’aquest col·lectiu tan important per a les nostres comunitats rurals.
La trobada, oberta a tots, serà una excel·lent oportunitat per aprofundir en la qüestió de la vellesa als pobles i per reflexionar sobre com, entre tots, podem garantir una millor qualitat de vida per a les persones grans en el món rural.
