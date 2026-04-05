Joves del Solsonès a la recerca de futur professional: La Fira FormaOcupa els obre portes
Més de seixanta estudiants de la comarca descobreixen l'oferta formativa i laboral del territori en un esdeveniment clau per a la seva orientació acadèmica
Més d’una seixantena d’estudiants del Solsonès han participat a la Fira FormaOcupa de Lleida, un esdeveniment que facilita l’orientació acadèmica i professional per a joves de la comarca. La fira, consolidada com un espai de referència en l’àmbit de l’orientació educativa i laboral, va oferir als joves l’oportunitat de conèixer de primera mà l’oferta formativa i les oportunitats laborals disponibles al territori, ajudant-los a prendre decisions fonamentals sobre el seu futur acadèmic i professional.
Un espai per a la formació i la inserció laboral
La Fira FormaOcupa reuneix anualment centres formatius, empreses i institucions per establir un pont directe entre els estudiants i el món laboral. A través d’aquest esdeveniment, els joves del Solsonès van poder descobrir una àmplia gamma d’alternatives formatives, tant en el camp acadèmic com professional, amb l'objectiu de conèixer millor les sortides laborals que poden tenir al seu abast un cop finalitzada la seva formació postobligatòria.
Els estudiants que van participar a la fira provenen d’ensenyaments postobligatoris, com batxillerat, cicles formatius i altres especialitzacions, i van poder accedir a una gran varietat d’informació que els ajudarà a prendre decisions clau per al seu futur. L’activitat va ser una oportunitat no només per conèixer les possibilitats d’estudi dins la comarca, sinó també per explorar les opcions laborals a les empreses que operen al territori.
Acompanyament i orientació per a una millor transició laboral
La participació dels estudiants del Solsonès a la Fira FormaOcupa s’inscriu dins les accions d’acompanyament i orientació juvenil impulsades des del territori, amb l’objectiu de facilitar la transició dels joves entre el sistema educatiu i el món laboral. Aquestes iniciatives són clau per a ajudar els joves a identificar el seu camí professional i evitar que es desincentivin davant de les dificultats laborals, especialment en un context rural on les oportunitats poden semblar més limitades.
El suport institucional per a la joventut del Solsonès
Aquestes activitats compten amb el suport econòmic del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, que, amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament econòmic i laboral de la comarca, finança accions que ajuden a apropar els joves a les oportunitats que ofereix el territori.
La Fira FormaOcupa es consolida així com un esdeveniment essencial per al Solsonès, oferint als seus joves la informació i les eines necessàries per encaminar-se cap a un futur professional ple d’oportunitats dins i fora del territori.
