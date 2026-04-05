El Solsonès surt de caramelles
Un itinerari amb set parades: Les colles recorren els pobles de la comarca per mantenir viva una tradició arrelada a la Pasqua
Entre diumenge i dilluns, la comarca del Solsonès es fa ressò de les tradicionals caramelles, amb grups de cantaire que ompliran els carrers i places de diferents pobles, portant música i alegria a veïns i visitants. Les caramelles, una tradició vinculada a la Pasqua, es podran escoltar en diversos punts de la comarca, amb un recorregut que inclou Solsona, Sant Llorenç, Olius, Llobera, Pinell, Lladurs i Navès.
A Solsona, una seixantena de caramellaires de l'Orfeó i l'Esplai Riallera han recorregut la ciutat durant el matí de diumenge, oferint un repertori especial amb dues peces de Joan Roure: la sardana "La Pasqua de les flors" i el vals "Oh, Solsona, bella Solsona". Aquests membres de l'Orfeó seran acompanyats per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, una petita banda de música, l’esbart dansaire També canta l’ocellada i els Trabucaires de Solsona. El recorregut ha començat a les 10 del matí davant del Casal de Cultura i finalitzarà a 2/4 de dues a la plaça Major, passant per diversos punts clau de la ciutat, com el Centre Sanitari, la residència, l’Ajuntament i el Consell Comarcal. A quarts de 12, també han fet una parada al Centre Sanitari i a la residència, i a 2/4 d’una, es dirigiran a l’Ajuntament. Dilluns al matí, els cantaire de l'Esplai Riallera faran una ruta pel Vinyet per continuar amb la festa.
A Sant Llorenç, els caramellaires han recorregut la vila diumenge a partir de les 11 del matí. La ruta ha començat a la residència i ha acabat davant de l'església a la sortida de la missa. A Olius, la música també ha omplert els carrers diumenge al matí, amb una ruta que ha començat a les 10 a Castellvell, ha seguit a les 11 a Brics, a les 12 a la plaça de l’Olivera del Pi de Sant Just i ha finalitzat a 2/4 d'una a l'església de Sant Esteve d'Olius amb la missa i una cantada.
La colla de Llobera ha sortit diumenge al matí a les 10 per Torredenegó, ha continuat a les 11 al Miracle i ha finalitzat a 2/4 d’una a Peracamps. Dilluns, continuaran el recorregut amb parades a Llobera a 2/4 d’11 i a Lloberola a les 12. D’altra banda, els municipis de Navès i Pinell celebraran les caramelles dilluns al matí. A Navès, els cantaire sortiran de la sala d’esplai a 2/4 de 9 del matí, fent diverses parades fins a acabar a la parròquia de la Selva a 2/4 d'una, i finalitzant al Pujol. A Pinell, la ruta començarà davant de l'església a ¼ de 10, continuant amb parades a Madrona a les 10, Sallent a ¼ de 12, Miravé a 2/4 d’una i finalitzant a la plaça de Sant Climenç a 2/4 de dues.
Aquest recorregut festiu i musical no només manté viva la tradició de les caramelles, sinó que també fomenta el sentiment de comunitat i el vincle amb la cultura popular de la comarca del Solsonès.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès