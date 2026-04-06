ZUB: una experiència immersiva al bosc de LLobera dins del projecte La Llavor
L'acció proposa una instal·lació artística que explora la connexió entre art, natura i memòria local, oferint una nova vivència sensorial
Llobera acull el projecte ZUB, una proposta artística immersiva que fusiona les arts visuals, la música i la memòria local per crear una experiència sensorial única al bosc del Solsonès. El 18 d'abril, el municipi inaugurarà aquest muntatge, guanyador de la Beca Llavor 2026, amb l'objectiu d'activar noves formes de relació amb l'espai natural.
ZUB és una instal·lació situada que explora els límits entre la creació sonora i les arts visuals, basada en la relació entre les persones, el paisatge i els elements naturals del bosc. El projecte ha estat dissenyat per l'artista Marta Ricart, establerta a Llobera, que ha estat treballant intensament per crear una obra que respiri i evolucioni en simbiosi amb el seu entorn. L'artista defineix ZUB com un "pensament vehement i no racional", com va explicar el pastor i poeta Pep Divins, que inspirà el concepte del projecte.
Un recorregut sensorial que transforma l’espai natural
La instal·lació proposa un recorregut on els visitants podran transitar entre el mapa i el laberint, entre el dins i el fora, gràcies a un conjunt d'artefactes visuals i sonors que es despleguen al llarg del Caminet del Bosc, una zona boscosa de Llobera. A més, el públic podrà submergir-se en l'univers de ZUB a través d'una petita mostra prèvia situada al local social del municipi, que exposarà els processos creatius de l'artista, com la confecció de pigments naturals i la creació d'instruments sonors elaborats amb fusta i argila locals.
Col·laboració local i suport institucional
ZUB forma part de la programació de La Llavor, un projecte que promou la creació artística i la connexió entre el talent local i el territori, impulsat pel Consell Comarcal del Solsonès i La Mare Cultural, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Llobera i l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La presidenta del Consell Comarcal, Claustre Sunyer, i la consellera comarcal de Cultura, Sara Vilches, han destacat la importància d'iniciatives com ZUB per posicionar la cultura com a motor de dinamització i cohesió en el territori rural. L'alcaldessa de Llobera, Eva Simon, també ha subratllat la connexió entre la cultura i el paisatge com un dels pilars fonamentals de la seva aposta cultural.
Un projecte de creació arrelat al territori
El projecte ZUB no només és una instal·lació artística, sinó també una proposta que busca enfortir els vincles entre els habitants del territori i el seu entorn. L'artista Marta Ricart, juntament amb les col·laboradores Montserrat Isanta i Sara Reig, ha dissenyat una experiència que combina l'art sonor amb les arts visuals utilitzant materials i sabers locals. La proposta es fonamenta en una mirada ecològica, buscant establir una relació harmònica entre els elements vegetals, animals i humans de la zona.
La Beca Llavor 2026 i la consolidació de La Llavor
ZUB és el projecte seleccionat per la Beca Llavor 2026, una iniciativa que aquest any ha duplicat la seva dotació, amb un total de 3.000 euros per donar suport a la creació artística. L'ajut ha permès a l'artista finançar part de la producció de les pintures i els artefactes sonors de la instal·lació. La Llavor continua sent un espai de referència per a la creació contemporània arrelada al territori, oferint una plataforma perquè els artistes interactuïn amb la comunitat i el paisatge.
Entrades i dates de la instal·lació
L'estrena de ZUB tindrà lloc el dissabte 18 d’abril, amb tres sessions a la tarda, a un preu de cinc euros per al públic general i tres per als socis de La Mare Cultural. Les entrades ja estan disponibles a través del portal lamarecultural.com. El muntatge es podrà visitar fins a l'octubre, amb sessions programades al llarg dels mesos.
Aquesta proposta, que combina creació, natura i comunitat, és una invitació a viure l’art de manera immersiva i a connectar amb l’entorn d’una forma nova i profunda. ZUB és, sens dubte, un pas més en la consolidació de La Llavor com a espai per a la creació contemporània i el diàleg entre l’art i el territori.
