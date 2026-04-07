La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona
Una enquesta de l'Agència de Desenvolupament a 158 empreses locals revela dificultats en contractació, fidelització i cobertura de perfils especialitzats
Sis de cada deu empreses del territori SolCar, Solsona i Cardona, assenyalen la gestió del personal com el repte més important que hauran d’afrontar en els propers anys. Aquesta és una de les conclusions principals de l’informe “Necessitats empresarials en recursos humans i context sociodemogràfic al territori SolCar”, que es publica a partir d’avui a la pàgina web de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.
Segons l’informe, les principals dificultats que afronten les empreses estan relacionades amb la contractació de personal, la fidelització de les plantilles existents, trobar treballadors qualificats i afrontar les properes jubilacions.
L’estudi recull les respostes d’una enquesta realitzada entre el maig i el novembre de l’any passat a 158 empreses de la zona, amb especial atenció a les de major plantilla. El qüestionari es va centrar en la política de recursos humans, perfils difícils de cobrir, necessitats de creixement de les plantilles i altres aspectes relacionats amb la gestió del personal.
A més de l’anàlisi dels resultats de l’enquesta, l’informe incorpora dades de context sociodemogràfic, com l’evolució i estructura de la població, afiliacions a la Seguretat Social, reemplaçaments de persones en edat activa i el perfil de les persones desocupades.
Entre les principals conclusions:
- Més d’un terç de les empreses preveu un augment de plantilla en els pròxims tres anys, tant en personal tècnic com no tècnic.
- La meitat (54%) preveu jubilacions durant el mateix període, i el 71% considera que això serà un repte significatiu.
- El 85% de les empreses tenen dificultats per contractar determinats perfils professionals.
No obstant això, la voluntat de créixer es veu condicionada per diversos factors: les limitacions demogràfiques, la mobilitat laboral dels residents al territori, l’escassetat de certs perfils professionals, l’estacionalitat de la demanda laboral i la gestió empresarial poc estructurada dels recursos humans.
L’informe evidencia que la capacitat de les empreses del SolCar per afrontar els reptes del futur dependrà en gran mesura de la seva habilitat per estructurar i planificar la gestió del personal, així com d’adaptar-se a les condicions demogràfiques i laborals de la comarca.
