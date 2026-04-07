Sanitat al Solsonès: primera passa per a un possible traspàs a Althaia del Centre de Salut
El Consell Comarcal i la fundació signen un acord per avaluar una operació llargament debatuda a la comarca
Tràmit transcendent pels futurs serveis sanitaris al Solsonès. El Consell Comarcal i la Fundació Althaia han signat un protocol d’intencions per estudiar un possible traspàs del Centre Sanitari de Solsona, en el que es considera la primera passa per abordar un debat històric que fa molts anys que s’arrossega al Solsonès.
L’acord, que no implica cap decisió definitiva encara però tampoc no estableix línies vermelles, permetrà valorar la viabilitat d’un canvi en la gestió del centre sanitari, una qüestió recurrent en l’agenda política i sanitària de la comarca. Segons s’ha fet públic, el document estableix un marc de col·laboració entre les dues parts per analitzar escenaris futurs sense compromisos vinculants immediats.
Aquest debat sobre el model de gestió del centre s'arrossega des de fa anys a la comarca, plantejant diferents opcions per millorar els serveis i garantir-ne la sostenibilitat, en un context marcat per les limitacions de recursos i la necessitat d’integració amb la xarxa sanitària de la Catalunya Central. La discussió ha girat sovint entorn de si calia mantenir el model propi o avançar cap a fórmules de col·laboració amb operadors com Althaia.
En paral·lel a la signatura del protocol, també s’ha constituït una comissió tècnica de seguiment, que haurà d’analitzar la informació disponible i elaborar propostes. Aquest òrgan tindrà un paper clau en els pròxims mesos per determinar si el traspàs és viable i en quines condicions es podria materialitzar.
Des del territori es veu aquest moviment com una oportunitat per començar a resoldre una qüestió enquistada, amb l’objectiu de reforçar l’atenció sanitària i donar resposta a una reivindicació llargament compartida.
Referent assistencial a la Catalunya Central i el Pirineu
La Fundació Althaia es perfila com un actor clau en el futur del Centre Sanitari del Solsonès, en el marc del debat obert sobre un possible canvi de model de gestió. L’entitat, sense ànim de lucre i integrada al sistema públic de salut català, és una de les principals proveïdores de serveis sanitaris i socials a la Catalunya Central.
Amb seu a Manresa, Althaia està governada per un patronat format per institucions com l’Ajuntament de Manresa, la Mútua Manresana i dues fundacions universitàries, i desenvolupa la seva activitat dins el sistema públic a través del CatSalut. La seva estructura combina assistència, docència i recerca, amb un model centrat en les persones i en la qualitat del servei.
En l’àmbit assistencial, la fundació disposa de centenars de llits hospitalaris i registra una elevada activitat anual, amb desenes de milers d’ingressos, intervencions quirúrgiques, urgències i consultes externes. També té un pes rellevant en l’atenció primària, la salut mental i l’atenció a la dependència, fet que la converteix en una xarxa sanitària de referència per a més de 280.000 habitants de comarques com el Bages, el Moianès, Solsonès, el Berguedà i la Cerdanya.
Althaia és també hospital universitari, gràcies al seu vincle amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, un fet que reforça el seu paper en la formació de professionals i en la innovació sanitària. Aquesta dimensió acadèmica es complementa amb projectes de recerca i col·laboracions amb altres institucions.
Amb més de 2.100 professionals, la fundació ha consolidat un model assistencial ampli i integrat, que ara entra en el focus del debat al Solsonès. La seva possible implicació en la gestió del Centre Sanitari s’interpreta com una oportunitat per reforçar serveis i garantir la sostenibilitat del sistema, en una qüestió que fa anys que centra el debat territorial.
