Vuit informadors ambientals vigilaran els espais fluvials del Solsonès durant l'estiu i la tardor
El dispositiu de gestió de visitants per a entorns naturals protegits promourà l’ús responsable del medi ambient i la preservació
Aquest pròxim estiu el Solsonès formarà part, un any més, del dispositiu de gestió i ordenació de visitants en espais naturals protegits de la Catalunya Central, una iniciativa que té com a objectiu preservar i garantir un ús responsable del medi natural. El territori comptarà amb vuit informadors/es ambientals, dins d’un conjunt de 33 professionals, que s’encarregaran de supervisar 16 espais fluvials de diverses comarques durant els mesos d’estiu i tardor.
Aquest dispositiu, gestionat per Tragsa i impulsat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, pretén assegurar que els espais naturals, amb una elevada afluència de visitants, siguin utilitzats de manera respectuosa amb el medi ambient.
Entre les tasques dels informadors ambientals es troben l’acollida i orientació dels visitants, la difusió de normes i bones pràctiques, la regulació d’accessos i aparcaments, així com la recollida de dades per millorar la gestió d’aquests espais naturals. Els informadors actuaran també com a punt de contacte per a possibles incidències, i la seva presència ajudarà a fomentar una convivència respectuosa entre els usuaris i l’entorn natural.
Aquesta iniciativa forma part d’un pla més ampli per garantir que els espais naturals de la Catalunya Central siguin utilitzats de manera responsable, evitant els danys que una afluència massiva de turistes pot causar. La presència d’aquests professionals al Solsonès contribuirà a preservar els valors naturals dels espais fluvials i a minimitzar l’impacte ambiental que es pot generar durant les èpoques de màxima afluència.
Requisits per optar a aquests llocs de treball
Les persones interessades en participar en aquest procés de selecció han de complir diversos requisits: disposar de titulació mínima d’ESO o equivalent, dominar el català i el castellà tant oral com escrit, tenir el permís de conduir B (segons el lloc) i ser majors d’edat. A més, hauran de superar les proves mèdiques prèvies a la incorporació. Es valorarà formació en l’àmbit ambiental, experiència prèvia en tasques similars, coneixement del territori i nocions d’idiomes com l’anglès o el francès.
Inscripcions obertes
Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del web de Tragsa. Per a més informació o dubtes sobre el procés d’inscripció, es pot contactar a través del correu electrònic: ofertasrecurrentes.barcelona@tragsa.es. Tot i que no hi ha una data límit tancada, es farà una primera selecció amb les candidatures presentades fins al 16 d’abril de 2026.
Aquesta iniciativa és un pas més cap a una gestió més sostenible i responsable dels espais naturals del Solsonès, afavorint la convivència entre els visitants i el seu entorn.
